"لجنة ايكرس 2018" تنهي استعداداتها لتنظيم الدورة الـ 5 بإكسبو الشارقة

الشارقة 24:

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، عن إنهاء كافة الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة من معرض الاستثمار العقاري "ايكرس" 2018 الذي تقام فعالياته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 21-23 مارس الجاري.

ويهدف المعرض في نسخته الجديدة هذا العام إلى تسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة، والفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.

وقال سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن عدد الشركات المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض، ارتفع بنسبة 50 % مقارنة بالدورة الماضية، متوقعاً أن يستقطب المعرض العديد من المستثمرين، خاصة وأن عدداً من المطورين سيقدمون أسعاراً خاصة خلال المعرض، مما سيسهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وزيادة نشاطه في إمارة الشارقة التي أصبحت وجهة استثمارية جاذبة واعدة ومميزة، واستطاعت على مدى السنوات السابقة إرساء أسس متينة لضمان نمو قوي ومستدام في قطاع العقارات.

ولفت السويدي إلى أن معرض الاستثمار العقاري في نسخته الخامسة، سيتيح الفرصة لعقد عدد من ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية أثناء المعرض، يقدمها ويحاضر فيها عدد من رؤساء الدوائر المعنية ومدراء بعض الشركات الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري في الإمارة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومجموعة عمل قطاع العقارات، حيث ستساهم هذه الورش والنشاطات في تعريف المستثمرين والمشاركين والعاملين في القطاع العقاري بالجوانب الإدارية والتنظيمية والاستثمارية للقطاع، إضافة إلى توضيح التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الشارقة.

ونوه سعيد غانم السويدي بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، في التعريف بفرص الاستثمار في الإمارة على كافة المستويات، مشيداً بتضافر جهود مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة، وعملها كفريق واحد من أجل انعقاد المعرض، الذي يؤمل أن يكون له دور كبير في إحداث قفزة نوعية بالأفكار والمشاريع لتطوير القطاع العقاري، وصولاً إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في أن تغدو الشارقة نموذجاً رائداً يحتذى به في هذا المجال.