"اقتصادية الشارقة" تشارك بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية

الشارقة 24:

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مشاركتها ضمن وفد الدولة في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، حيث شاركت الدائرة ضمن وفد الدولة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وجرى خلال الزيارة، عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومناقشة الفرص والتحديات، وتبادل المعلومات حول أبرز القطاعات المستهدف تطويرها، وفرص إقامة شراكات تخدم الأهداف التنموية بين الطرفين.

من جانبه قال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي: "إننا نحرص دائماً على المشاركة في الملتقيات والمنتديات الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وذلك للتعريف بالتسهيلات والمزايا التي تقدمها إمارة الشارقة للمستثمرين ولتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة، وكذلك نعمل بشكل متواصل مع الجهات المحلية والاتحادية وعلى رأسها وزارة الاقتصاد من أجل جذب الاستثمارات الى مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وذلك لما تمتلكه الإمارة من مناخ استثماري يتميز بالبنية التحتية المتطورة، والكفاءة العالية، وأشار الى أن التسهيلات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين تعتبر عامل جذب كبير لقطاع الأعمال، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة إحدى المهام الرئيسية للدائرة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والوصول للتنمية المستدامة.