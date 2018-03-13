سلطان المنصوري يبحث مجالات التعاون الاقتصادي مع أقمولا الكازاخستانية

الشارقة 24:

التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع مالك مورزالين محافظ منطقة أقمولا بجمهورية كازخستان، باجتماع بحث جوانب التعاون المشترك وسبل تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية القائمة بين الجانبين، بحضور سعادة جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى جانب عدد من المسؤولين بالحكومة الكازاخستانية من أعضاء الوفد الزائر.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات بالتركيز على المجال الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وصناعة الحلال والسياحة والبنية التحتية.