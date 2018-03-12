"الموجة السلبية" تسيطر على بورصات المنطقة

الشارقة 24:



بقيت أسواق المنطقة اليوم تحت تأثير سيطرة الموجة السلبية مبتعدة عن أي من العوامل الداخلية المحفزة على الشراء رغم كثرتها في كثير من الأسواق، حيث لم تفلح سوى سوق السعودية بالارتفاع مدعومة من غالبية قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 1.1% لتقفل عند مستوى 7780.83 نقطة. تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.70% لتقفل عند مستوى 3165.51 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها باستثناء البنوك. وتراجعت السوق الكويتية هي الأخرى بضغط من غالبية القطاعات لتستقر عند مستوى 6725.64 نقطة بخسائر نسبتها 0.63%. فيما جاءت ضغوط السوق العمانية من كافة قطاعاتها لتقفل عند مستوى 4875.42 نقطة بخسائر نسبتها 0.63%. وتراجعت السوق البحرينية بنسبة 1.07% لتقفل عند مستوى 1353.28 نقطة بضغط قاده القطاع البنكي. فيما كانت السوق الأردنية أفضلهم حظاً بعدما استقر مؤشرها العام عند مستوى 2210.46 نقطة دون أي تغير.

السوق الإقفال التغير دبي 3165.51 % 0.70 سالب السعودية 7780.83 1.1% الكويت 6725.64 % 0.55 سالب البحرين 1353.28 % 1.07 سالب عمان 4875.42 % 0.63 سالب الاردن 2210.46 0.00%

قطاع البنوك يحد من خسائر سوق دبي



تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم بضغط من غالبية قطاعات السوق وسط تعاملات هزيلة مع استمرار عزوف المتعاملين عن الشراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 22.41 نقطة أو ما نسبته 0.70% ليقفل عند مستوى 3165.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 116.7 مليون سهم بقيمة 328.6 مليون درهم نفذت من خلال 2780 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.84%، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق (باستثناء استقرار لقطاع الصناعة) بقيادة قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 1.90% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.91%.

وسجل سعر سهم العربية الاسكندنافية للتامين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.72% وصولاً إلى سعر 2.65 درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.50% وصولاً إلى سعر 10.45 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الرمز أعلى نسبة تراجع بواقع 9.40% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم تلاه سهم ايفا بنسبة 8.02% وصولاً إلى سعر 0.321 درهم. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.7 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 11.7 مليون سهم. واحتل سهم الإمارات دبي الوطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 113.2 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 69.6 مليون درهم.



ارتفاع في السوق السعودية



حققت سوق الأسهم السعودية مكاسب جيدة في تعاملات جلسة اليوم رغم تخليها عن جزء كبير من المكاسب في النصف ساعة الأخيرة من التعاملات، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7780.83 نقطة رابحاً 84.76 نقطة أو ما نسبته 1.1%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 263.8 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 102 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 72 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع إنتاج الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.03% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة3.83%، في المقابل سجل قطاع الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.09% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.59%.



وسجل سعر سهم بتروكيم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 24.48 ريال تلاه سهم صافولا بنسبة 7.27% وصولاً إلى سعر 41.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم رعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.38% وصولاً إلى سعر 56.70 ريال تلاه سهم الأهلي بنسبة 2.36% وصولاً إلى سعر 62.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 78.1 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 27.3 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 822.4 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 810.8 مليون ريال.



السوق الكويتية تتراجع



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من غالبية قطاعات السوق، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 37.23 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليقفل عند مستوى 6725.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 59.5 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار نفذت من خلال 2922 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 3.4 نقطة، فيا تراجعت بقية القطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية التي تراجعت بواقع 31.8 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 11.9 نقطة.



وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.17% وصولاً إلى سعر 29 فلساً تلاه سهم الخصوصية بنسبة 9.68% وصولاً إلى سعر 68 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 19.23% وصولاً إلى سعر 105 فلوس تلاه سهم نور بنسبة 11.89% وصولاً إلى سعر 452 فلساً. واحتل سهم نور المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 4.5 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.36 مليون دينار تلاه سهم هيومن سوفت بواقع 1.67 مليون دينار.



البنوك تضغط بقوة على السوق البحرينية



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قاده القطاع البنكي، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1353.28 نقطة خاسراً بواقع 14.61 نقطة أو ما نسبته 1.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 639 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع البنكي بواقع 51.13 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.81 نقطة، فيما استقر أداء بقية القطاعات دون أدنى تغير.



واقتصر الارتفاع على سهمين وهما سهم المؤسسة العربية المصرفية الذي ارتفع بنسبة 1.54% ليقفل عند سعر 0.330 دولار وسهم البنك الأهلي المتحد الذي ارتفع بنسبة 0.71% وصولاً إلى سعر 0.710 دولار، في المقابل سجل سعر سهم البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 8.53% وصولاً إلى سعر 0.590 دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 1.61% وصولاً إلى سعر 0.610 دينار. واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم بتلكو بواقع 447.5 ألف سهم.



تراجع شبه جماعي لأسهم السوق العمانية



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من كافة قطاعاتها وغالبية أسهمها في ظل عدم رغبة المتعاملين في الشراء مع حالة عدم اليقين المسيطرة على السوق في الفترة الأخيرة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 30.59 نقطة أو ما نسبته 0.63% ليقفل عند مستوى 4875.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 513 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناع بنسبة 0.68% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.65% تلاه قطاع المال بنسبة 0.51%.



وارتفع سعر سهم المدينة للاستثمار بنسبة 1.82% وصولاً إلى سعر 0.056 ريال تلاه سهم اومنفيست بنسبة 0.51% وصولاً إلى سعر 0.392 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 0.300 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 3.51% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 728.6 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 746 ألف ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 267.6 ألف ريال.



السوق الأردنية تغلق على الحياد



خرجت السوق الأردنية من تعاملات جلسة اليوم كما دخلتها دون أي تغير في مؤشرها الرئيسي الذي أنهى التعاملات عند مستوى 2210.46 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 2476 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار أسهم 55 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.17%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.



وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.40% وصولاً إلى سعر 0.58 دينار تلاه سهم المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 7.27% وصولاً إلى سعر 0.59 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم الكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 0.40 دينار.