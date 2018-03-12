"اقتصادية الشارقة" تفتتح معرض "ريادة الأعمال الوطنية"

الشارقة 24:

افتتح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، معرض ريادة الأعمال الوطنية 2018 الذي تنظمه الدائرة في مجلس ضاحية مويلح، ويستمر حتى 18 مارس بمشاركة 100 عارض، ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال.

حضر الافتتاح، سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير إدارة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وتفقد سعادة رئيس الدائرة خلال الافتتاح، الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تم الاطلاع على المعروضات عن قرب، والحديث مع أصحابها للتعرف إلى منتجاتهم، ويقدم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

سلطان بن هده: ندعم القطاع الوطني ومشاريع رواد الأعمال

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: يعتبر المعرض إحدى مبادرات الدائرة والتي تهدف إلى دعم المشاريع الوطنية وتشجيعها على اختلاط مختلف الفئات مع بعضها، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون فيما بينهم، وأن الهدف من إقامة هذا المعرض والمعارض التسويقية الأخرى في مختلف مناطق الإمارة، هو الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة في تسويقها، وتشجيعهم على الاستمرار وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم وتعريف الجمهور بهم، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض يعد خطوة رائدة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق خطة التطوير الشامل التي بدأتها وبادرت بها الدائرة، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته السديدة بحتمية مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول إلى الأسواق، وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم، للانطلاق بأعمالهم إلى آفاق النجاح والاستدامة وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

كما أشاد السويدي بدور الجهات المتعاونة في الحدث، لما قدمته من دور مهم في رعاية ودعم هذا المعرض، مما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني، ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة.

من جانبها قالت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية".