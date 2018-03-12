زيادة رأس مال البنك العربي المتحد بنسبة 124%

الشارقة 24:



كشف البنك العربي المتحد نجاح عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك والتي انتهت في 7 مارس الجاري، لزيادة رأس مال البنك بمقدار 687.5 مليون درهم، لتضاف إلى رأس المال المدفوع والذي يبلغ 1.375 مليار درهم.

دعا البنك لزيادة رأس المال من خلال إصدار687،516،883 سهم جديد بقيمة 1 درهم للسهم الواحد بحيث يصبح رأسمال البنك المصدر 2.063 مليار درهم.

كما أعلن البنك بأنه حالياً بصدد استكمال عملية زيادة رأس المال ومتابعة الإجراءات واستيفاء كافة الموافقات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لهذا الغرض.



هذا وقد بلغ إجمالي المبالغ المستلمة خلال فترة الاكتتاب 850 مليون درهم، مما يمثل تغطية بنسبة 124% مقارنة بقيمة الأسهم التي تم طرحها.



وتعليقاً على نجاح عملية الاكتتاب، قال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة في البنك العربي المتحد: "إن نتائج عملية الاكتتاب تعكس وبشكل واضح الثقة التي يوليها المساهمون والمستثمرون للبنك وأنشطته المستقبلية، حيث أن نموذج أعمالنا المعدل والذي يستند على القوة الاقتصادية الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة قد أصبح قادراً على تحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا".