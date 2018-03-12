المؤشر نيكي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع ونصف

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع المؤشر نيكي القياسي لأعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بفضل أسهم التكنولوجيا، لكن المكاسب المبكرة تقلصت مع تضرر المعنويات من شبهة فضيحة محاباة في اليابان.

وصعد نيكي 1.7 % إلى 21824.03 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 28 فبراير ولكنه أقل من أعلى مستوياته خلال، اليوم الإثنين، عند 21971.16 نقطة.

وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز أُزيل اسم زوجة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ووزير المالية تارو آسو من وثائق تتناول صفقة بيع أرض مثيرة للجدل.

ولاحقت آبي تساؤلات بشأن صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بتخفيض كبير في الأسعار لمؤسسة تدير مدارس تربطها صلات بزوجته آكي منذ العام الماضي.