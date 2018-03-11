"كهرباء دبي" ومعهد جامعة كامبريدج ينظمان مؤتمر قادة الاستدامة الثاني

الشارقة 24 – وام:



دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة "مؤتمر قادة الاستدامة" الثاني في فندق ميناء السلام بدبي .



تضمن اليوم الأول "قمة القادة"، في حين يتضمن اليوم الثاني "ورشة عمل أهداف التنمية المستدامة"، بمشاركة عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.



افتتح فعاليات اليوم الأول، سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور سعادة أحمد بطي المحيربي أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية " إينوك"، ومحمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة " أكوا باور" والنواب التنفيذيين للرئيس، ونواب الرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من المسؤولين من الدوائر الحكومية في دبي.



وأشاد سعادة الطاير، بجهود معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة وتعاونه المستمر والمثمر مع الهيئة، وأضاف: "تأتي الاستدامة على رأس قائمة اهتماماتنا في هيئة كهرباء ومياه دبي وهذا العام ننظم أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي الأول للاستدامة خلال "عام زايد" الذي يحتفي بمرور مائة عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه رائد مسيرة الاستدامة التي تواصلها من بعده قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، ونسترشد بهذه الرؤى لإطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة لضمان استدامة النتائج".