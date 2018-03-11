الأحمر يغطي أسواق المنطقة باستثناء "دبي" و"السعودية"

الشارقة 24:



اختلف أداء مؤشرات أسواق المنطقة بأولى تداولات الأسبوع في جلسة، الأحد، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.97% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 387.92 نقطة. كما سجلت سوق السعودية ارتفاعاً بدعم ترأسه قطاع التأمين لتصل لمستوى 7696.07 نقطة بأرباح نسبتها 1.77%. فيما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.23% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6862.87 نقطة بضغط ترأسه قطاع النفط والغاز. وتراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، حيث تراجعت بنسبة 0.17% لتقفل عند مستوى 1367.89 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها إلى مستوى 4906.01 نقطة بخسائر نسبتها 0.48%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2210.49 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.



السوق الإقفال التغير دبي 3187.92 0.97 % السعودية 7696.07 1.77 % الكويت 6862.87 0.23 % سالب البحرين 1367.89 0.17% سالب عٌمان 4906.01 0.48 % سالب الأردن 2210.49 0.21 % سالب

بداية أسبوع خضراء لسوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3187.92 نقطة بأرباح بلغت 30.47 نقطة أو ما نسبته 0.97%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 197.7 مليون سهم بقيمة 421 مليون درهم نفذت من خلال 2674 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.80% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.48% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع بواقع 2.14% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.67%.



وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.64% وصولاً إلى سعر 10.00 دراهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 3.98% وصولاً إلى سعر 0.366 درهم، وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.38% وصولاً إلى سعر 0.543 درهم تلاه سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.23% وصولاً إلى سعر 0.417 درهم. واحتل سهم الإمارات دبي الوطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 176.5 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 66.3 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 45.2 مليون درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 36.5 مليون درهم.



السوق السعودية تستهل الأسبوع بمؤشر أخضر



ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7696.07 نقطة رابحاً بواقع 133.96 نقطة أو ما نسبته 1.77%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 184.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 144 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.90% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.61%، وفي المقابل كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.52% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%.



وسجل سعر سهم بتروكيم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 22.26 ريال تلاه سهم مجموعة السعودية بنسبة 9.91% وصولاً إلى سعر 22.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المواساة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.05% وصولاً إلى سعر 170.60 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 1.79% وصولاً إلى سعر 121.0 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بواقع 25.8 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بـ 22.5 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 554.3 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 522.5 مليون ريال.



السوق الكويتية تواصل تراجعها



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.31 نقطة أو ما نسبته 0.23% ليقفل عند مستوى 6762.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 54.1 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 2441 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بواقع 11.3 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 3.1 نقطة، في المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بواقع 18.4 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 10.6 نقطة.



وسجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 86.4 فلس تلاه سهم عمار بنسبة 14.71% وصولاً إلى سعر 39 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 15.89% وصولاً إلى سعر 25.4 فلس تلاه سهم وطنية م ب بنسبة 13.92% وصولاً إلى سعر 167 فلساً. واحتل سهم السورية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم تلاه سهم وطني بواقع 3.7 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 846.8 ألف دينار.



قطاع الاستثمار الرابح الوحيد في السوق البحرينية



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1367.89 نقطة خاسراً بواقع 2.36 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 513.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع الاستثمار بواقع 3.66 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 18.06 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.23 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغيير عن إغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84% وصولاً إلى سعر 0.325 دولار تلاه سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 0.67% وصولاً إلى سعر 0.750 دينار. وسجل سعر سهم شركة الإثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.120 دولار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.25% وصولاً إلى سعر 0.395 دولار. واحتل سهم مجوعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم عقارات السيف بواقع 340 ألفاً.



السوق العمانية تتراجع



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4906.01 نقطة خاسراً بواقع 23.79 نقطة أو ما نسبته 0.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 491 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.37% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.36% تلاه الخدمات بنسبة 0.32%.



وسجل سعر الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.70% وصولاً إلى سعر 0.312 ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بنسبة 2.74% إلى سعر 0.074 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صحار للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 0.116 ريال تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 2.40% وصولاً إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع مليون سهم. واحتل العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليون ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 263.2 ألف سهم.



محطة حمراء في السوق الأردنية



تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.21% بضغط من قطاعاتها الثلاث ليقفل عند مستوى 2210.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار نفذت من خلال 2064 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.26% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.19% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.



وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بنسبة 5.88% وصولاً إلى سعر 0.54 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.00% وصولاً إلى سعر 0.24 دينار.