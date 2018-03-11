"عجمان للمسؤولية المجتمعية" يستعرض الخطط المستقبلية مع غرفة الشارقة

خلال استعراض الخطط المستقبلية بين مركز "عجمان للمسؤولية المجتمعية" و"غرفة الشارقة"

الشارقة 24 – وام:

استعرض مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال استقباله وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة أفضل الممارسات والخطط المستقبلية لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك، وتوحيد الجهود والرؤى في تنفيذ مبادرات وفعاليات رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأكد ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، خلال الاجتماع مع وفد غرفة الشارقة، الذي ترأسه جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بغرفة الشارقة، ضرورة تكاتف الجهود والتعاون في تنفيذ برامج رائدة تستهدف القطاع الخاص بشكل أكبر.