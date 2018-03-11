تعزيزاً لسبل التعاون المشترك

"عجمان للمسؤولية المجتمعية" يستعرض الخطط المستقبلية مع غرفة الشارقة

  • الأحد 11, مارس 2018 في 6:30 م
  • خلال استعراض الخطط المستقبلية بين مركز "عجمان للمسؤولية المجتمعية" و"غرفة الشارقة"
    خلال استعراض الخطط المستقبلية بين مركز "عجمان للمسؤولية المجتمعية" و"غرفة الشارقة"
استقبل مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بهدف استعراض أفضل الممارسات والخطط المستقبلية لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية.
الشارقة 24 – وام:
 
استعرض مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال استقباله وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة أفضل الممارسات والخطط المستقبلية لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك، وتوحيد الجهود والرؤى في تنفيذ مبادرات وفعاليات رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية.
 
وأكد ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، خلال الاجتماع مع وفد غرفة الشارقة، الذي ترأسه جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بغرفة الشارقة، ضرورة تكاتف الجهود والتعاون في تنفيذ برامج رائدة تستهدف القطاع الخاص بشكل أكبر.