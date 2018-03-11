اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وكوريا الجنوبية تنعقد في سيؤول

الشارقة 24:

انعقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، حيث ترأس الاجتماع الرئيسي للجنة ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأسها من الجانب الكوري دونغ يون كيم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية.

ناقشت اللجنة سبل المضي في تنفيذ نتائج وتوصيات الدورة الخامسة التي عقدت في أبوظبي قبل عامين، كما تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتجارية والفنية وفق برامج وخطط محددة تشمل عدداً من القطاعات ذات الأولوية في أجندة البلدين، من أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة، والطيران المدني والبنى التحتية، والتجارة الخارجية، والصناعة، والابتكار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتعليم، وغيرها.

شارك في الاجتماع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين في وزارة الاقتصاد، وذلك بحضور سعادة عبد الله النعيمي السفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا.

كما ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، من أبرزها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة الطاقة بأبوظبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومصدر، وطيران الاتحاد.

وكان الاجتماع الرئيسي للجنة قد جاء عقب انعقاد اجتماع تحضيري ترأسه سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وبيونغ يول وو المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية.

وشملت فعاليات زيارة وفد الدولة إلى جمهورية كوريا زيارة ميدانية إلى مركز الابتكار والإبداع التابع لوزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، حيث اطلع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على آليات الدعم التي يطبقها المركز لتقديم التسهيلات الحكومية لرواد الأعمال المبتدئين، وعلى تفاعل وتعاون القطاع الخاص مع ابتكارات الرواد والتحديات التي يواجهونها، حيث يقدم المركز خدماته وتسهيلاته خاصة في القطاعات التكنولوجية ويوفر البيئة والمختبرات الداعمة لتطوير الابتكارات ويعزز علاقات رواد الأعمال المبتدئين مع القطاعات ذات الصلة ويقوي روابطهم مع القطاع الخاص.