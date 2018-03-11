الاتحاد الأوروبي واليابان يطالبان بالإعفاء من الرسوم الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:



دعا الاتحاد الأوروبي واليابان، يوم السبت، الولايات المتحدة إلى منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية، على واردات المعادن، ونادت طوكيو بتبني "سلوك متعقل"، في الخلاف الذي ينذر بإشعال فتيل حرب تجارية.



وبعد اجتماعات مع المبعوث التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بروكسل، قال مسؤولو تجارة من الاتحاد الأوروبي واليابان إن هناك حاجة لاستمرار المفاوضات.



ووصفت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم المباحثات مع لايتهايزر، بأنها كانت "صريحة"، وقالت إنها لم تحقق وضوحاً بشأن إجراءات الإعفاء، وإن المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل.



وقالت مالمستروم في تغريدة بعد الاجتماع "كشريك تجاري وأمني وثيق للولايات المتحدة، لابد من استثناء الاتحاد الأوروبي من الإجراءات المعلنة".



من جانبه، قال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو: إنه عبر للمسؤول الأميركي عن قلق بلاده، وحذر من معوقات كبيرة للسوق، وأضاف للصحافيين "ندعو لسلوك متعقل".