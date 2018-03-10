"زايد للإسكان" يوقع عقد إنشاء "بطين السمر" في رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

قام معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بتوقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة حي "بطين السمر " السكني بإمارة رأس الخيمة في مرحلته الثانية بقيمة إجمالية تبلغ 310 ملايين درهم مع شركة "أسوار" الهندسية للمقاولات العامة، وذلك بمقر البرنامج بدبي.

ويتضمن العقد إنشاء وإنجاز وصيانة 240 مسكناً من المرحلة الثانية لمشروع حي بطين السمر السكني حيث تبدأ الأعمال التحضيرية في المشروع خلال شهر مارس الجاري، فيما ستبدأ أعمال تشييد المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويقع مشروع حي "بطين السمر " السكني بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات ويعتبر امتداداً لمشروع حي "بطين السمر" السكني المرحلة الأولى والذي تم إطلاقه في مارس 2016 حيث يعكس توجه البرنامج في إنشاء مدينة سكنية واجتماعية متكاملة المرافق تركز على تعزيز حركة المشاة من خلال ممرات خاصة.