نهيان بن مبارك يفتتح واحة التنين الصيني في "المارينا – أبوظبي"

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح

الشارقة 24 – وام:



أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن أبوظبي تشهد نمواً متسارعاً للتحول إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة، نتيجة لتفعيل استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية واعتماد السياحة أحد الدعائم الرئيسية في الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك أبوطبي العديد من الإمكانيات السياحية الأمر التي يؤهلها لتكون من أفضل وجهات السياحة.



وأضاف، معاليه، في تصريحات صحافية أمس الجمعة، عقب افتتاح واحة الصين في منطقة المارينا - أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي القطاع والشركات السياحية، أن هذا المشروع يجسد العلاقة بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تاريخية ومتميزة، وباتت تشكل نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة الاقتصادية الدولية، كما أن هذه الروابط مؤهلة للنمو، بالاستفادة من تطوير بيئة الأعمال والعوامل التي تسهم في تنوع حجم التبادل التجاري غير النفطي.



وتابع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان :"انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنفذ أبوظبي خطة طويلة الأمد تقوم على تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة في المستقبل بما فيها القطاع السياحي، وتقليل الاعتماد تدريجياً على النفط والغاز كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي، ضمن خطة شاملة تعمل على تنويع اقتصاد الإمارة، وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2030".



وقال معاليه: "إن العلاقات التجارية بين الإمارات والصين تشهد توسعاً ملحوظاً، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بعمل الشركات في مختلف القطاعات".



يشار إلى أن بيئة الأعمال الإماراتية تستقطب أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة، كما عززت الإمارات موقعها في السياحة الصينية حيث تتبوأ السياحة الصينية المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارات، كما ترتبط دولة الإمارات والصين بأكثر من 75 رحلة جوية أسبوعياً تغطي مختلف المدن الصينية الرئيسة.