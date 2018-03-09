"النقد العربي" يستعرض أنشطته خلال الربع الأول من 2018

الاجتماع الـ 186 لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي

الشارقة 24:



عقد الخميس، الاجتماع الـ 186 لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق في أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.



واستعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وإنجازاته خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار الاستراتيجية الخمسية 2015- 2020.



فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، ناقش المجلس تقديم الصندوق قرض لجمهورية السودان، استجابة للطلب المقدم من الحكومة السودانية في هذا الخصوص، حيث وافق المجلس على تقديم قرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.



كما استعرض المجلس، نتائج البعثات الفنية التي أوفدها الصندوق لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها في السابق.



من جانب آخر، استعرض الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.



كما اطلع المجلس على فرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2018، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.



كما اطلع أيضاً على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.