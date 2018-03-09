الباكر: الخطوط القطرية ستعلن خسارة كبيرة جداً للسنة المالية الحالية

الشارقة 24 – رويترز:



أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن الشركة ستسجل "خسارة كبيرة جداً" عن السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر، بسبب ما تعانيه من مشاكل مالية نتيجة المقاطعة من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.



وأضاف الباكر للصحافيين في معرض آي.تي.بي للسفر في برلين، أن القيود المفروضة على الشركة، التي تتضمن حظر استخدام المجال الجوي لكل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين تضع ضغوطاً مالية على الشركة القطرية.



وفقدت الناقلة الوطنية القطرية، حق تسيير رحلات إلى 18 مدينة في الدول الأربع في يونيو الماضي، حينما قاطعت الدول الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.