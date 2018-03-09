المفوضة التجارية: الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثنى من رسوم ترامب

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام المقر الرئيسي لمفوضيته في بروكسل

الشارقة 24 – د ب أ:



طالبت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، باستثناء التكتل الأوروبي من الرسوم الأميركية المقررة على واردات الصلب والألومنيوم، مشيرة إلى أن الاتحاد يعتبر حليف وثيق للولايات المتحدة.



وقالت مالمستروم إن المفوضية التجارية ستسعى إلى مزيد من الإيضاح خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى اجتماع مقبل مع الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر يوم غد السبت.