ترامب يفرض ضريبة على واردات الصلب 25% والألمنيوم 10%

ترامب بعد التوقيع على فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ضريبة على واردات الصلب بنسبة 25%، وعلى منتجات الألمنيوم بنسبة 10%، دافعاً بكل ثقله أمام التحذيرات، التي وجهها في اللحظة الأخيرة النواب المحافظون وشركاؤه التجاريون الأجانب.

وفي حفل أقيم في البيت الأبيض، حضره عمال المطاحن حاملين خوذاتهم الصلبة، كان على ترامب أن يوقع على إعلان رسمي لتفعيل قانون أميركي نادراً ما يستخدم، يجيز اتخاذ إجراء رئاسي ضد الواردات التي تتسبب في إضعاف الأمن القومي.

وقال ترامب إن الصلب والألمنيوم من المواد الحيوية للغاية للبنية التحتية المهمة، والقاعدة الصناعية في مجال الدفاع، مشيراً إلى أن "إغراق" الواردات الرخيصة، يؤدي إلى تقليص قدرة الشركات الأميركية على البقاء في السوق.

وأضاف "نحن في النهاية نتخذ إجراءات لتصحيح هذه المشكلة التي طال انتظارنا لحلها".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحافيين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن كندا والمكسيك أعفيتا بشكل مبدئي، من تلك الرسوم الجمركية، وسط مناقشات حول العلاقات الأمنية والمفاوضات الجارية، لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية لعام 1994 "نافتا".