"غرفة الشارقة": "مجموعات العمل القطاعية" شريك في الخطط التنموية

الشارقة 24:



أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مجموعات العمل القطاعية، شريك أساسي إلى جانب الغرفة في تطوير القطاع الخاص، وتقدم اقتصاد الشارقة، وتحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة.

وقال العويس، إن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات وتلبية تطلعات أعضاء الغرفة، يستلزم من مجموعات العمل الممثلة لمختلف مجالات القطاع الخاص، مضاعفة جهودها لترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الحكومي، لدعم مسيرة التنمية الشاملة، عبر مواصلة تقديم المشورة والآراء وطرح المبادرات الفعالة، والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج التطويرية إلى جانب الغرفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لرئيس مجلس إدارة الغرفة، مع رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل في الغرفة، وندى الهاجري منسق جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، إلى جانب رؤساء مجموعات عمل قطاع العقارات والصناعة ومراكز التسوق وقطاع الفنادق، والشقق الفندقية، وتجارة السيارات المستعملة.

وأعرب رئيس الغرفة عن تقديره للتعاون الذي تُبديه مجموعات العمل، وما تقدمه من مرئيات واقتراحات ومبادرات، تسهم في تمكين الغرفة من مواصلة تأدية دورها في خدمة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال في الشارقة بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارة.



مشيداً بتعاون ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء الدائمين في مجموعات العمل، الأمر الذي شكل قيمة إضافية أسهمت في تسهيل جهود العمل وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة. كما دعا رئيس الغرفة مجموعات العمل إلى الاستفادة من دور وخدمات مركز "تحكيم" التابع للغرفة في المصالحة.

واستعرض رؤساء مجموعات العمل خلال الاجتماع نبذة عن أبرز الإنجازات السابقة التي حققتها مجموعاتهم، بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة وأهم التحديات التي تواجه قطاعاتهم وتؤثر على النشاط الاقتصادي.



وأعرب رؤساء المجموعات عن شكرهم للغرفة، على الدعم الذي توليه لمجتمع الأعمال بكافة قطاعاته، مثمنين دور الأعضاء ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية المُعيّنين ضمن هذه المجموعات.