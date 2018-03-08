ملك تايلاند يحل محل والده على أوراق البنكنوت

الشارقة 24 – رويترز:



عرض البنك المركزي في تايلاند أوراق بنكنوت جديدة، اليوم الخميس، تحل فيها صورة الملك ماها فاجيرالونكورن محل صورة والده الراحل بوميبون ادولياديج.

ويمثل هذا خطوة أخرى صوب انتقال السلطة إلى ماها فاجيرالونكورن "65 عاماً"، الذي تولى العرش في ديسمبر 2016 ويرسخ سلطته على نحو متزايد لكن لم يتحدد بعد موعد لتتويجه.

وكان الملك الراحل يحظى باحترام واسع في تايلاند وارتدى كثير من التايلانديين الملابس السوداء خلال الحداد الذي استمر عاماً، وانتهى بحرق جثته في أكتوبر الماضي.

واحتلت صورة الملك الراحل أوراق البنكنوت على مدار 7 عقود.

وستطرح الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل صورة الملك ماها فاجيرالونكورن وهو يرتدي زي سلاح الجو اعتباراً من السادس من أبريل.