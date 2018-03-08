الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لخطة رسوم ترامب

الشارقة 24 – رويترز:



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل بخصوص رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي يقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأميركية.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1328.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجل المعدن أعلى مستوياته في أسبوع، أمس الأربعاء، عند 1340.42 دولار، ثم أغلق منخفضاً عن ذلك عند 1325.49 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1329 دولاراً.