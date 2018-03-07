واشنطن تكشف عن رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم نهاية الأسبوع

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، يوم الأربعاء، أنه سيتم الكشف قريباً عن تفاصيل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، التي أثارت مخاوف الأسواق، وأدت إلى استقالة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب الاقتصاديين.

وقالت ساندرز "ما زلنا نعتزم الإعلان عن ذلك في نهاية هذا الأسبوع"، بعد أن قال ترامب إنه يريد فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، من دون أن يحدد التاريخ أو البلدان المستهدفة.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد حذر في وقت سابق، من خطر نشوب "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية قاسية على بعض السلع الأميركية، في حال مضى ترامب قدماً بمساعيه لفرض الرسوم الجمركية.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على أن الحروب التجارية "سيئة ومن السهل خسارتها"، وذلك رداً على قول ترامب إن هذه الحروب "جيدة ومن السهل الانتصار فيها".

وأضاف توسك في مؤتمر صحافي عقده في لوكسمبورغ "الحقيقة هي العكس تماماً، لهذا السبب أعتقد بقوة أن الوقت حان لكي يتحرك المسؤولون السياسيون على جانبي الأطلسي بشكل مسؤول"، وأوضح أنه يتوقع حصول "نقاش رائع"، خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في بروكسل في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري.

من جهتها، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم من بروكسل "ليس هناك رابحون في حرب تجارية"، واعتبرت أن القرار الأميركي "سيضر بالعلاقات بين ضفتي الأطلسي"، مشددة على أنها تريد تجنب أي "تصعيد"، وأنها لا تزال تأمل بإعفاء الاتحاد الأوروبي من القرار الأميركي بزيادة الرسوم.

وكشفت مالمستروم الإجراءات التي أعدتها بروكسل في حال أصر الأميركيون على قرارهم، وأعلنت لائحة من السلع الأميركية التي يمكن أن تفرض رسوم عليها، لتعوض ما ستسخره الصناعة الأوروبية من القرار الأميركي.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية، أن اللائحة لا تزال قيد الدرس، إلا أنها تضم "منتجات الصلب وزبدة الفستق وعصير البرتقال ومشروبات أخرى".