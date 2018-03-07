بورصات المنطقة باللون الأحمر يوم الأربعاء

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.72% وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3181.96 نقطة، وفي المقابل سجلت سوق السعودية ارتفاعاً وسط ارتفاع ترأسه قطاع التأمين لتصل لمستوى 7453.17 نقطة بأرباح نسبتها 0.21%، كما سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6808.45 نقطة بدعم ترأسه قطاعي صناعية ومواد أساسية، وفي المقابل تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعات الفنادق والبنوك والاستثمار، حيث تراجعت بنسبة 0.62% لتقفل عند مستوى 1366.29 نقطة، كما تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4928.10 نقطة بخسائر نسبتها 0.39%، وتراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2209.26 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال.



السوق الإقفال التغير دبي 3181.96 %0.72 سالب السعودية 7453.17 %0.21 الكويت 6808.45 %0.04 البحرين 1366.29 %0.62سالب عٌمان 4928.10 %0.39 سالب الأردن 2209.26 %0.01 سالب





مؤشر سوق دبي يتراجع 0.72% بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء، وسط تراجع في أداء غالبية الأسهم والقطاعات في ظل تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3181.96 نقطة بخسائر بلغت بواقع 22.95 نقطة أو ما نسبته 0.72%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 257 مليون سهم بقيمة 259.8 مليون درهم نفذت من خلال 2331 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.23% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بواقع 2.09% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.16%.

وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.85% وصولاً إلى سعر 1.10 درهم تلاه سهم REIT بنسبة 0.98% وصولاً إلى سعر 1.03 دولار، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.88% وصولاً إلى سعر 2.19 درهم تلاه سهم مجوعة السلام بنسبة 6.21% وصولاً إلى سعر 0.529 درهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 112.8 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 28 مليون سهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 125.3 مليون درهم تلاه سهم شركة الإثمار القابضة بواقع 54.5 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل ارتفاعها بدعم ترأسه قطاع التأمين

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7453.17 نقطة رابحاً بواقع 15.56 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 106.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 77 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات، وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 3.52% تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.90%، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.52% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.38%.



وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 269.8 ريال تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 9.90% وصولاً إلى سعر 86.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ولاء أعلى نسبة تراجع بواقع 2.18% وصولاً إلى سعر 32.70 ريال تلاه سهم متطورة بنسبة 2.01% وصولاً إلى سعر 13.62 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم بواقع 28.4 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 8.9 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 554.2 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 549 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وذلك وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.71 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 6808.45 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 60.2 مليون سهم بقيمة 7.5 مليون دينار نفذت من خلال 2795 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بواقع 14.1 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 3.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع خدمات استهلاكية بواقع 8.9 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 5.2 نقطة.

وسجل سعر سهم العيد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.5% وصولاً إلى سعر 90 فلس تلاه سهم السورية بنسبة 12.46% وصولاً إلى سعر 32.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 124 فلس تلاه سهم كميفك بنسبة 10.71% وصولاً إلى سعر 25 فلس، واحتل سهم السورية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.7 مليون سهم تلاه سهم الإثمار بواقع 5.3 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 888.8 ألف دينار تلاه سهم هيومن بواقع 739.5 ألف.

محطة حمراء في السوق البحرينية بضغط من قطاعاتها

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، ضغط من قطاعات الفنادق والبنوك والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1366.29 نقطة خاسراً بواقع 8.48 نقطة أو ما نسبته 0.62%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 419.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع الفنادق والسياحة بواقع 8.81 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 28.44 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.79% وصولاً إلى سعر 0.139 دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 3.64% وصولاً إلى سعر 0.530 دينار، واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 644.8 ألف سهم تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 328.7 ألف دينار سهم.

السوق العمانية تتراجع على كافة المستويات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط أداء سلبي لكافة قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4928.10 نقطة خاسراً بواقع 19.3 نقطة أو ما نسبته 0.39%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 550 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.61% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.49% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06%.

وسجل سعر الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35% وصولاً إلى سعر 0.288 ريال تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 2.16% إلى سعر 0.236 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.89% وصولاً إلى سعر 4.10 ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بنسبة 3.29% وصولاً إلى سعر 1.030 ريال، واحتل سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 1 مليون سهم، واحتل العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 682.4 ألف ريال تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 627.4 ألف سهم.

تراجع هامشي في السوق الأردنية وسط تباين أداء القطاعات

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بنسبة 0.01% بدعم من قطاعي الصناعة والمال ليقفل عند مستوى 2209.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 4 مليون دينار نفذت من خلال 1851 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.07% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 4.91% وصولاً إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.55% وصولاً إلى سعر 0.17 دينار.