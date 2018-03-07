لتعزيز موقعها التنافسي وجذب الاستثمارات

النمسا تقر حزمة إجراءات اقتصادية جديدة تحت عنوان "مبادرة الموقع"

  • الأربعاء 07, مارس 2018 في 2:27 م
تحت عنوان "مبادرة الموقع"، أعلن التحالف الحاكم في النمسا، الأربعاء، إقرار حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، لتعزيز موقع النمسا التنافسي وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات العاملة داخل النمسا على التوسع.
الشارقة 24 – وام:
 
أعلن التحالف الحاكم في النمسا، الأربعاء، إقرار حزمة إجراءات اقتصادية جديدة تحت عنوان "مبادرة الموقع" لتعزيز موقع النمسا التنافسي وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات العاملة داخل النمسا على التوسع.
 
وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس في تصريحات له: "بدأنا الخطوات الأولى لجعل موقع النمسا أكثر جاذبية"، وأكد أن ملف الاقتصاد مدرج بشكل واضح كهدف أساسي في برنامج الحكومة.
 
من جانبه أوضح هاينز شتراخه نائب رئيس الوزراء النمساوي أن الحزمة الاقتصادية الجديدة، تتضمن تعديلات تخفف متطلبات وإجراءات ترخيص المصانع وتقلص قيمة الضرائب المفروضة على الشركات.