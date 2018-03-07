"غرفة الشارقة" و"التسجيل العقاري" تنظمان "إيكرس 5" 21 مارس

الشارقة 24:



أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ومجموعة عمل قطاع العقارات في الإمارة، تفاصيل الدورة الخامسة من معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018"، الذي تقام فعالياته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وجاء الإعلان عن تفاصيل المعرض، الذي تشارك في تنظيمه مجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة 21-23 مارس الجاري، خلال مؤتمر صحافي عقد، يوم الثلاثاء، في مقر الغرفة.



ويُعتبر "إيكرس" أحد أكثر الأحداث المتخصصة في القطاع العقاري أهمية، وجذباً لانتباه المطورين العقاريين والمستثمرين، للاستفادة من الازدهار في السوق العقاري، وللتعرف على أحدث المستجدات في عالم العقار في الإمارات، ومنطقتي الخليج والشرق الأوسط، حيث يتيح المعرض فرصة للالتقاء مع المستثمرين عن قرب.



ويستهدف "إيكرس 2018"، شركات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري، وكذلك شركات التأمين والاستشارات القانونية، وخدمات إدارة العقارات وملاك العقارات وشركات الخدمات الهندسية وشركات إدارة المشاريع.



وتحدث في المؤتمر، عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس "مجموعة عمل قطاع العقارات"، إلى جانب ممثلي الجهات الرسمية والخاصة والإعلامية الراعية للمعرض، بحضور عدد من رؤساء ومدراء دوائر حكومة الشارقة.



ملتقى للمطورين والمستثمرين



وأكد مدير دائرة التسجيل العقاري، أن إمارة الشارقة تمثل من خلال تشريعاتها وقوانينها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري، وكذلك ملتقى للمطورين والمستثمرين من خلال مشاريعهم، معتبراً أن معرض "إيكرس" من أبرز الأحداث التي تسهم في نشر الثقافة العقارية، والاطلاع على أفضل المشاريع والممارسات في المجال العقاري، وترفع من التنافسية بين شركات التطوير العقاري في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية.



وقال آل صالح: "إن أهمية إقامة المعرض تأتي لتنشيط البيئة الاستثمارية العقارية بكافة مجالاتها، وتمثل هذه المعارض نافذة المطورين لعرض مشاريعهم، وملتقى لجميع الأطراف العاملين في السوق العقاري لتبادل الآراء والاقتراحات والذي يؤدي بدوره إلى تطوير مستوى السوق العقاري"، مضيفاً أن المعرض يتيح الفرصة للمستثمرين والأفراد الباحثين عن وحدات عقارية تناسبهم في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع العقارية التي يجري الترويج لها بالمعرض، وكذلك لمعرفة حقوقهم التي تضمنها لهم التشريعات والقوانين العقارية في الشارقة".



وأشار إلى أن الدائرة ستتيح عبر منصتها في المعرض، الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على أفضل خدماتها الحكومية التي تقدمها للمراجعين، وختم قائلاً: "بما أن عام 2018 يحمل اسم "عام زايد" الخير والعطاء فكان لزاماً علينا أن نحذو حذوه، انطلاقاً من قول الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، "إن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود لكل مواطن على أرض هذه الدولة".



الترويج لمجالات الاستثمار



من جانبه، أكد مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن تنظيم معرض "إيكرس" للعام الخامس على التوالي، يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على الترويج للمشاريع العقارية ومجالات الاستثمار المتاحة في الإمارة، ودعم القطاع العقاري والعاملين فيه وتعزيز أهميته في ضوء الطفرة العقارية والنهضة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة ضمناً، حيث يُعتبر القطاع العقاري من أسرع القطاعات نمواً في الدولة، وتبلغ قيمته التقديرية أكثر من 918 مليار درهم "250 مليار دولار أميركي".



وقال أمين: إن النجاحات التي حققها الحدث في دوراته السابقة والتي انعكست في تنامي أعداد العارضين والزوار، وكذلك في الاهتمام اللافت بالمعرض من كافة الجهات المختصة أو العاملة في القطاع العقاري، شكل دافعاً وحافزاً إضافياً للغرفة نحو مواصلة تنظيم "إيكرس" وتطوير فعالياته، وخاصة في ظل انسجام أهدافه مع رؤية الشارقة الرامية، إلى تنويع مصادر دخل الإمارة وعدم اعتمادها على النفط، وسعيها للتحول إلى مركز للمال والأعمال والعقارات.



وأضاف أن غرفة الشارقة تتطلع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى تعزيز مكانة "إيكرس" كمنصة تفاعلية بارزة، تجمع تحت سقف واحد خيارات استثمارية واسعة وتوفر فرصاً مجزية لبناء الشراكات وإبرام العقود وشراء العقارات، وحزمة من الحلول الفعالة لمواجهة تحديات البناء والتشييد، وكذلك الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث، والتعرف على أفضل المنتجات والعروض وبرامج التمويل، وغيرها من مستلزمات العقارات العصرية والحديثة، التي تراعي أعلى معايير الاستدامة والأنظمة الخضراء وترشيد الطاقة.



وفي ختام كلمته، رفع أمين باسم غرفة الشارقة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة ودعمه اللامحدود، معرباً عن أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على متابعته الحثيثة ورعايته الكريمة للمعرض، ودعمه اللامحدود للمشاريع الحيوية التي تنظمها الغرفة في سبيل تمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها، كما أعرب عن شكر الغرفة لكافة رعاة الحدث ووسائل الإعلام.



طفرة متنامية



بدوره، قال سعيد غانم السويدي: "لقد حبانا الله تعالى وأكرمنا بقيادة حكيمة نعتز بها ونفتخر، لم تدّخر جهداً إلا وسخرته لإسعاد المجتمع منذ قيام دولتنا الغالية، ونحن كمجتمع أعمال في دولة الإمارات وكممثلين عن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، كنا ولا نزال ممن شملتهم القيادة الرشيدة بالدعم والمساندة، حتى تمكّنا من المساهمة الفاعلة في تحقيق هذه النهضة العمرانية المشهودة والطفرة العقارية المتنامية التي نشهدها، وهو ما جعل القطاع العقاري واحداً من أسرع القطاعات نمواً في الدولة، ومساهماً حيوياً في اقتصاد الإمارات، ومحوراً أساسياً من محاور سياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها الحكومة".



وأضاف السويدي: "يُعتبر معرض "إيكرس" أحد أشكال الدعم الرسمي المباشر، وليس أدل على هذا الدعم، سوى الرعاية الكريمة التي يحظى بها الحدث من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتنظيم مميز من غرفة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري وبدعم من مركز إكسبو الشارقة"، معرباً باسم مجموعة عمل قطاع العقارات التي تُعتبر الممثل الأول للعاملين في القطاع العقاري على مستوى الإمارة، عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على دعمهما اللامحدود لمجتمع الأعمال، وعلى رعايتهما وحرصهما على نجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.



كما أعرب السويدي عن بالغ شكره لغرفة الشارقة على الدعم الكبير الذي توليه لمجموعة عمل قطاع العقارات والتنسيق الدائم معها، وحرصها الدؤوب على تطوير هذا القطاع وتعزيز مكتسباته ومساهمته في الناتج المحلي للإمارة، بما يدعم خططها التنموية ومناخها الاستثماري، مؤكداً أن معرض "إيكرس" نجح بفضل الدعم الحكومي والرعاية الرسمية والخاصة والإعلامية وفي غضون أعوام قليلة، في أن يغدو واحداً من أهم الأحداث العقارية على مستوى الدولة والمنطقة.



سوق آمنة ومتزنة



من جهته، قال خليفة الشيباني مدير عام شركة "تلال" العقارية، إن مشاركتنا في معرض "إيكرس 2018" بصفة "الراعي الذهبي"، تأتي استكمالاً للمشاركات السابقة للشركة، حيث لمسنا التطوير الملحوظ واهتمام المنظمين بدفع هذا الحدث المهم إلى الأمام وزيادة مساحة العرض والارتقاء المتواصل بفعالياته ومستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً أن السوق العقاري في الشارقة آمنة ومتزنة وتتميز ببيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لرجال الأعمال والمطورين.



وأضاف الشيباني أن "تلال" دأبت على رعاية الكثير من الفعاليات التي تقام على مستوى إمارة الشارقة، ولا شك أن معرض الاستثمار العقاري هو واحد من أهم وأبرز الفعاليات التي ارتأت الشركة المشاركة في رعايتها هذا العام، معرباً عن شكره لحكومة الشارقة والمؤسسات المنظمة للمعرض التي أتاحت الفرصة لتلال العقارية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التطوير العقاري في إمارة الشارقة.



إبراز مقومات القطاع



من جانبه، أكد سالم الغيثي مدير تلفزيون الشارقة، أن مشاركة مؤسسة الشارقة للإعلام، في تقديم الرعاية الإعلامية لمعرض "إيكرس 2018" للعام الثالث على التوالي، يأتي انطلاقاً من الأهمية المتنامية للقطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهم الروافد الأساسية للاقتصاد المحلي، وأبرز ملامح النهضة الحضارية التي تعيشها الإمارة، وكذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة كل ما من شأنه أن يسهم في إبراز مقومات هذا القطاع، ويعرّف بالمناخ الواعد للاستثمار فيه على أوسع نطاق.



وأفاد الغيثي بأن المؤسسة، ستخصص تغطيات إعلامية شاملة تنطلق من قلب الحدث وتبث بشكل يومي عبر برنامج "الأثير" التابع لإذاعة الشارقة وبرنامج "أماسي" و"صباح الشارقة" و"أخبار الدار" على شاشة تلفزيون الشارقة، بالإضافة إلى المواكبة الإعلامية التي ستقودها وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة.



دفع قاطرة التنمية



من جهته، أكد المهندس أحمد بن نهيلة مدير إدارة خدمة العملاء في دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الدافعة لقاطرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيث يمثل الاستثمار العقاري أيضاً أهم وأنجح قطاعات الاستثمار في الدولة، ويحقق سنوياً نمواً ملحوظاً، وهو في طليعة القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، معتبراً أنه على الرغم من المتغيرات التي تحدث أحياناً، فإن القطاع العقاري لا يزال يعمل حتى الآن بكفاءة تؤكد متانة وضعه وإمكاناته خصوصاً أن الإمارات لديها رؤية واضحة لتوفير وتهيئة فرص النجاح أمام المستثمرين في جميع القطاعات.



وقال بن نهيلة إن دائرة التخطيط والمساحة، حريصة في رؤيتها الحالية والمستقبلية على مواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري الحيوي والرافد المهم للاستثمار، من خلال دعمه بكل الإمكانيات وابتكار أدوات جديدة ومبتكرة للإسهام في تطويره بما يتماشى مع خطة الإمارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدائرة تستهدف عبر مشاركتها في "إيكرس 2018" التعريف بجهودها ودورها في تهيئة مناخ الاستثمار العقاري استناداً إلى الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، والمتمثلة في ترقية بيئة الأعمال في الإمارة.



وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة في الشارقة، على جهودها في دعم مسيرة التطوير في الإمارة، ومساندتها لقطاع العقارات والاستثمار فيه، مثمناً جهود منظمي "إيكرس" الذي بات تجمعاً لجميع العاملين في القطاع العقاري والاستثماري والممولين والمطورين ورجال الأعمال وحلقة وصل بينهم، للاستفادة من المشاريع التي ستطرحها الشركات العارضة والمزايا التي ستقدمها المؤسسات المالية للتمويل.



تطوير البنية التحتية



وأكدت بلدية الشارقة، أن مشاركتها في تقديم الرعاية الرسمية لإيكرس، يندرج في إطار حرصها على دعم كافة جهود تطوير البنية التحتية والخدمية التي تواكب ما شهدته الشارقة، من توسع غير مسبوق في المجال العمراني، مشيرة إلى أنها شريك أساسي في توفير البيئة المثالية للاستثمار العقاري في الإمارة، وتهيئة الظروف المناسبة لجذب المستثمرين في هذا المجال المهم والحيوي.



كما أكدت البلدية حرصها الدؤوب، على مواصلة الإسهام الفاعل في دفع عجلة الاستثمار العقاري في الشارقة، من خلال تنفيذ الخطط التطويرية التي تعزز من نشاط القطاع العقاري في الإمارة، وتواكب الحراك الاقتصادي ومسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الشارقة على كافة الصعد، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.



ويأتي تنظيم "إيكرس" ضمن أنشطة اللجنة العقارية لمجموعات قطاع العمل، المنبثقة من غرفة الشارقة، والتي تهدف إلى تفعيل التواصل مع القطاع الخاص، والتعرف على وضع القطاع العقاري، عبر تحديد التحديات والفرص، وسبل التعامل معها والسعي إلى الارتقاء بأداء النشاط العقاري، عبر إطلاق برامج عمل فعالة ومحددة ومبادرات تدعم مجتمع الأعمال وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار والعمل على تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، حيث يُعتبر الاستثمار العقاري أحد أهم القطاعات الحيوية التي توليها الدول اهتماماً خاصاً، على اعتبار أن التخطيط السليم والاستثمار المدروس، يدعم الإنجازات في مختلف القطاعات الأخرى.



ونجح "إيكرس"، في أن يتحول إلى معلم بارز في مجال الترويج للإمكانيات والخيارات الضخمة، التي تتوافر في السوق العقاري الإماراتي، ومنصة تجمع في كل عام أهم المطورين العقاريين وملاك العقارات والاستشاريين، ليعقدوا شراكات تحقق النفع لهم وللمستهلكين المباشرين في السوق المحلي.