مؤشرات الثلاثاء... أداء أسواق المنطقة يتراوح بين "الأحمر" و"الأخضر"

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.05% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3204.91 نقطة.

وفي المقابل سجلت سوق السعودية ارتفاعاً ملموساً وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7437.61 نقطة بأرباح نسبتها 0.96%.

فيما تراجعت السوق الكويتية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.00% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6805.74 نقطة وسط تباين أداء قطاعاتها.

وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 0.01% لتقفل عند مستوى 1374.77 نقطة.

بينما تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4947.40 نقطة بخسائر نسبتها 0.81%.

وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.02% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2209.58 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال.







السوق الإقفال التغير دبي 3204.91 %0.05 سالب السعودية 7437.61 %0.96 الكويت 6805.74 %0.00 سالب البحرين 1374.77 %0.01 عٌمان 4947.40 %0.81 سالب الأردن 2209.58 %0.02

تراجع طفيف في سوق دبي

تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3204.91 نقطة بخسائر بلغت بواقع 1.65 نقطة أو ما نسبته 0.05%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 218.8 مليون سهم بقيمة 229.8 مليون درهم نفذت من خلال 2771 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.10% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.94% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.12% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.66%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.41% وصولاً إلى سعر 1.95 درهم تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.83% وصولاً إلى سعر 2.23 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.92% وصولاً إلى سعر 0.454 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.80% وصولاً إلى سعر 1.39 درهم.

واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 72.2 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 46.9 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 99.3 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 50.2 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد صاعدة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7437.61 نقطة خاسراً بواقع 70.78 نقطة أو ما نسبته 0.96%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 133 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم 118 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 57 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.65% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، وفي المقابل كان قطاع الخدمات الاستهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.61% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%.

وسجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.78% وصولاً إلى سعر 6.77 ريال تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 4.07% وصولاً إلى سعر 76.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الدريس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.62% وصولاً إلى سعر 24.92 ريال تلاه سهم صادرات بنسبة 2.59% وصولاً إلى سعر 245.0 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 32.8 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 18 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 773 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 642.6 مليون ريال.



تراجع هامشي في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 0.17 نقطة أو ما نسبته 0.0% ليقفل عند مستوى 6805.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 65.4 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار نفذت من خلال 3135 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بواقع 16 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 12.2 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بواقع 39.8 نقطة تلاه قطاع مواد اساسية بواقع 8.5 نقطة.

وسجل سعر سهم وربة ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 65 فلس تلاه سهم وثائق بنسبة 9.38% وصولاً إلى سعر 35 فلس، في المقابل سجل سعر سهم الأنظمة أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 160 فلس تلاه سهم عمار بنسبة 9.77% وصولاً إلى سعر 36 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.5 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 4 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.9 مليون.

ارتفاع طفيف في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1374.77 نقطة رابحا بواقع 0.18 نقطة أو ما نسبته 0.01%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 476.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.53 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، وفي المقابل تراجع الصناعة بواقع 2.38 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.87 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.39% وصولاً إلى سعر 0.146 دينار تلاه سهم بي ام ام أي بواقع 0.66% وصولاً إلى سعر 0.765 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.56% وصولاً إلى سعر 0.315 دولار تلاه سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بواقع 0.47% وصولاً إلى سعر 0.426 دينار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 700 ألف سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 514.3 ألف دينار سهم.

السوق العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية وسط أداء سلبي لكافة قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4947.40 نقطة خاسراً بواقع 40.59 نقطة أو ما نسبته 0.81%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 521 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.60% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.42% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

وسجل سعر الوطنية لمنتجات الألمن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15% وصولاً إلى سعر 0.276 ريال تلاه سهم عمان والامارات القابضة بنسبة 2.65% إلى سعر 0.116 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أريدو أعلى نسبة تراجع بواقع 6.42% وصولاً إلى سعر 0.496 ريال تلاه سهم الحسن الهندسية بنسبة 5.71% وصولاً إلى سعر 0.033 ريال. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 مليون سهم تلاه سهم صلالة لخدمات الموانئ بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل أومنفيست المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم صلالة لخدمات الموانئ بواقع 715.4 ألف سهم.

قطاع الخدمات يحد ارتفاع السوق الأردنية

ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.02% بدعم من قطاعي الصناعة والمال ليقفل عند مستوى 2209.58 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار نفذت من خلال 1944 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.09% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الاسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.59% وصولاً إلى سعر 0.0.97 دينار تلاه سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 0.66 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مناجم الفسفات الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.89% وصولاً إلى سعر 0.74 دينار تلاه سهم المتحدة لصناعة الحديد والصلب بنسبة 3.44% وصولاً إلى سعر 0.56 دينار.