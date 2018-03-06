"شروق" تضع مشاريعها السياحية في قلب الاهتمام العالمي

الشارقة 24:

انسجاماً مع استراتيجيتها الداعمة لرؤية الشارقة السياحية 2021 الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية للإمارة إلى 10 ملايين سائح، تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر، بوفد ترأسه سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ "شروق"، بهدف الترويج للشارقة كوجهة أولى للاستثمارات المتنوعة في المنطقة، ودعم النمو المتزايد في الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة فيها.

وتروَج الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الألمانية، الأربعاء، وتستمر حتى الـ 11 من شهر مارس الجاري، ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لباكورة من مشاريعها السياحية التاريخية، والبيئية، والترفيهية، لاسيما مشروع "مليحة للسياحة البيئية والأثرية"، و"حدائق المنتزه"، الذي شهد عمليات إعداد تطوير شاملة مؤخراً، بالإضافة إلى "فندق البيت"، ومشاريع الضيافة الأربعة المندرجة تحت علامة "مجموعة الشارقة للضيافة"، وهي: نزل الرفراف، ونزل صخرة الأحفور، ونزل واحة البداير، وبيت خالد بن إبراهيم، واضعة بذلك الشارقة في قلب الاهتمام العالمي بقطاع السياحة.

كما تعرف الهيئة المشاركين في المعرض بوجهاتها السياحية الرائدة الأخرى في مدينة الشارقة مثل القصباء، واجهة المجاز المائية، وجزيرة النور، وجزيرة العلم، وقلب الشارقة.

واستقطبت مشاريع "شروق" في المعرض اهتماماً كبيراً من شركات السياحة والمتخصصين في صناعة السفر، ووكالات السياحة الدولية، وزوار المعرض الذين حضروا من ألمانيا ومختلف دول العالم، وحظيت منصتها المشاركة في الحدث، بالعديد من الزيارات والاستفسارات حول طبيعة ما تقدمه مشاريعها من خدمات.

من جهته، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في "شروق": "نشارك في الحدث للعام الحادي عشر على التوالي، لنكشف لقطاع السياحة العالمي عن آخر المستجدات المتعلقة بمشاريعنا الرائدة، ونضع الشارقة في قلب الاهتمام الدولي بقطاع السياحة، وأعتقد أن الفرصة مواتية لترويج مشاريع مثل "حدائق المنتزه"، الذي تم افتتاح حديقته المائية مؤخراً بعد عملية تطوير شاملة، ومن المنتظر افتتاح حديقته الترفيهية خلال شهور قليلة".

وأضاف: "نستعرض في منصة "شروق" أيضاً مستجدات مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، الذي يستعد قريباً للترحيب بالنزلاء في مرفق الضيافة الأحدث "نزل صخرة الأحفور"، الذي سيوفر تجربة إقامة فاخرة بين أحضان الطبيعة الصحراوية الآسرة للمنطقة، كما نقدم للزوار معلومات وافية حول بقية مشاريع الهيئة: مثل نزل الرفراف الذي نستعد الشهر المقبل لافتتاحه في مدينة كلباء، وفندق البيت الذي سيفتتح خلال العام الجاري، والذي يوفر تجارب إقامة تاريخية متميزة للغاية في قلب إمارة الشارقة".

وتابع: "ستشمل مشاركتنا عقد اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية، التي لمسنا منها اهتماماً كبيراً في التعرف إلى المنتج السياحي للإمارة، وتجاوباً مع دعواتنا لهم بزيارة الشارقة للتعرف عن قرب إلى ما تقدمه من خدمات ترتقي بمستوى رفاهية الزائر، وتوفر تجربة متميزة للسائح الباحث عن أفضل التجارب الترفيهية المميزة".

وتشير إحصاءات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إلى وجود توسع مطّرد في القطاع السياحي في الإمارة، إذ حقق قطاع الضيافة خلال النصف الأول من العام 2017 نمواً بلغت نسبته 7.8%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت، لتصل قيمته الإجمالية إلى 372 مليون درهم، في دفعة قوية لجهود ترسيخ ريادة الشارقة وتعزيز مكانتها مقصداً مفضّلاً للسياح المحليين والإقليميين والدوليين.