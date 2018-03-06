سعيد غانم السويدي: 45 مشاركاً في "إيكرس 2018" بنمو 25 %

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018"، حدث مهم جداً بالنسبة لإمارة الشارقة، وهو معرض عقاري مهم جداً، وتقام الدورة الخامسة منه، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري.

وأضاف أن الدورة الحالية لمعرض الاستثمار العقاري "ايكرس 2018" تشهد حضوراً كبيراً وصل إلى 45 مشاركاً وعارضاً من جهات حكومية وخاصة بزيادة 25% عن العام الماضي، ونتوقع أن يرتفع عدد الزوار للمعرض مقارنة بالعام الماضي، وذلك لعدد المشاركين الكبير من داخل وخارج الدولة، إضافة لورش وندوات تقام على هامش المعرض.