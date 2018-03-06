خليفة الشيباني: "إيكرس 2018" يعزز المجال العقاري في إمارة الشارقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

دعا خليفة الشيباني مدير عام "تلال العقارية" الجميع لزيارة معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018" خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، الذي يعد من الأحداث العقارية المميزة في إمارة الشارقة بوجود معظم المطورين العقاريين.

وأضاف الشيباني: "نحن في "تلال العقارية" نشارك في المعرض من خلال منصة نعرض خلالها مشروع مدينة تلال، ونتمنى حضور الجميع للاستفادة من العروض المقدمة في المعرض".

وأكد الشيباني أن معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018" يوضح للمستثمرين كل ما هو جديد في مجال تطوير العقاري تحت سقف واحد وبوجود الدوائر الحكومية المختصة، وبالتالي يمكن للمستثمر أن يستفيد من أحدث التشريعات والقوانين العقارية والمشاريع المطروحة وهو الأمر الذي يعزز من تطوير المجال العقاري في الإمارة.