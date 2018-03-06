"اقتصادية الشارقة" تكثف لقاءاتها بالشركاء الاستراتيجيين

الشارقة 24:

من منطلق حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على اتباع سياسات اقتصادية منفتحة ومتوازنة تقوم على أسس راسخة، وأدوات فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار حرصها على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين بتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة، قامت إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية بعقد لقاءات تنسيقية مع عدداً من الجهات والدوائر المحلية والاتحادية لمناقشة ما يمكن تقديمه لهم وفي سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق أفضل الممارسات الحكومية التي من شأنها تطوير القطاع الاقتصادي.

تضمنت اللقاءات عدد من الجهات أبرزها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالمنطقة الشرقية، إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، وإدارة مرور شرطة المنطقة الشرقية.

أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة على تعزيز تعاونها البناء مع مختلف الجهات المحلية والحكومية، منوهاً بمستوى التعاون القائم بينهم في عدة مجالات منها فرق العمل واللجان المشتركة التي تعمل على توحيد وتكامل جهود الجانبين بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق نتائج ملحوظة عكست تكامل جهودهم.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات الدورية بين الجهات الحكومية تهدف إلى خلق منصة من المعرفة وتبادل الخبرات، وتؤدي إلى الخروج بمبادرات ذات رؤى واضحة وفعالة ونتائج مميزة على صعيد التنمية المستدامة لإمارة الشارقة.

من جهته، أكد خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع أن المدن التابعة لإمارة الشارقة في المنطقة الشرقية تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية الفريدة، من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الحكومية لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الثقة بالمناخ الاستثماري فيها.

وأشار الحريثي إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص ومختلف المعاملات عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها لتطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، وأكد أن اقتصادية الشارقة تسعى بشكل مستمر لتبني أفضل الممارسات والحلول وتطبيقها على أرض الواقع.