34 ٪ من حجوزات فنادق الشارقة للزوار القادمين من دول الخليج

الشارقة 24:

يشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي عنصراً رئيسياً في زيادة الطلب على قطاع الفنادق في الإمارات الشمالية، ويسهمون بأكثر من 30 ٪ من مستويات إشغال الفنادق فيها، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2018" الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي من 22 إلى 25 أبريل القادم.

وتشير البيانات إلى أن الزوار القادمين من دول الخليج يشكلون الآن 39 ٪ من إجمالي حجوزات الفنادق في الفجيرة، و34 ٪ في إمارة رأس الخيمة، و34 ٪ في إمارة الشارقة، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل بالنمو.

وبهذا الصدد قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "تشهد الإمارات الشمالية تزايداً ملحوظاً في شعبيتها وخاصة لدى الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة نمواً كبيراً في عدد المسافرين من سوق المنطقة في العام 2017".

وستشهد إمارة رأس الخيمة نمواً في عدد غرف الفنادق بنحو الضعف من 6200 غرفة حالياً إلى 12800 غرفة، وهو أكبر معدل نمو على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما شهدت إمارة الشارقة أيضاً زيادة في عدد الزوار الدوليين في العام 2017.