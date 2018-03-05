أحمد بن سعيد يتفقد طائرة البوينج "777-200LR"

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والسير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وعادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات، الناقلة طائرة "البوينج 777-200LR "بتصميمها الداخلي الجديد.

واستثمرت الناقلة لتحديث عشر طائرات من هذا الطراز ما يزيد على 150 مليون دولار أميركي "نحو 505 ملايين درهم"، لتصبح مقاعد درجة رجال الأعمال أكثر اتساعاً ورحابة، إلى جانب إدخال بعض التعديلات على مقصورة الدرجة السياحية.