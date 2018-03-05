مؤشرات الإثنين... بورصات المنطقة تتراجع مسجلة إغلاقات سلبية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.17% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3206.56 نقطة.

كما سجلت سوق السعودية تراجعاً طفيفاً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7366.83 نقطة بخسائر نسبتها 0.03%.

فيما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.57% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6805.91 نقطة بدعم ترأسه قطاع تكنولوجيا.

وفي المقابل تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعات الصناعة والبنوك التجارية والخدمات، حيث تراجعت بنسبة 0.41% لتقفل عند مستوى 1374.59 نقطة.

وتراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4988.00 نقطة بخسائر نسبتها 0.30%.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.27% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2209.25 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والمال.





السوق الإقفال التغير دبي 3206.56 0.17% سالب السعودية 7366.83 0.03% سالب الكويت 6805.91 0.57% البحرين 1380.22 0.49% عٌمان 4988.00 0.30% سالب الأردن 2209.25 0.27% سالب

سوق دبي ترتد مرتفعة

تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3206.56 نقطة بخسائر بلغت بواقع 5.47 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 252.9 مليون سهم بقيمة 310.6 مليون درهم نفذت من خلال 3513 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.60% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.45% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.39% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.37%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 1.43 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 3.64% وصولاً إلى سعر 0.370 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم دبي للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 1.79% وصولاً إلى سعر 2.19 درهم تلاه سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.50% وصولاً إلى سعر 5.26 درهم. واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 28.2 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 88.4 مليون درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 46.5 مليون درهم.

تراجع طفيف في السوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7366.83 نقطة خاسرا بواقع 2.02 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 122.6 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 84 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 4.22% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.15%، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.39% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.73%.

وسجل سعر سهم إكسترا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.18% وصولاً إلى سعر 63.20 ريال تلاه سهم أسواق "العثيم" بنسبة 5.07% وصولاً إلى سعر 163.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.77% وصولاً إلى سعر 30.15 ريال تلاه سهم صادرات بنسبة 3.51% وصولاً إلى سعر 253.6 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 36.7 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 12.3 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 711.2 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 627.4 مليون ريال.



تباين في أداء أسهم السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 38.37 نقطة أو ما نسبته 0.57% ليقفل عند مستوى 6805.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 63.8 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 2680 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بواقع 34.8 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 12.3 نقطة، في المقابل تراجع قطاع بنوك بواقع 2.3 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 1.4 نقطة.

وسجل سعر سهم الأنظمة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.34% وصولاً إلى سعر 200 فلس تلاه سهم تمدين أ بنسبة 13.64% وصولاً إلى سعر 275 فلس، في المقابل سجل سعر سهم المدن أعلى نسبة تراجع بواقع 7.04% وصولاً إلى سعر 37 فلس تلاه سهم بوبيان د ق بنسبة 6.25% وصولاً إلى سعر 30 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون سهم تلاه سهم الامتياز بواقع 6.3 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1 مليون.

محطة حمراء في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1374.59 نقطة رابحاً بواقع 5.64 نقطة أو ما نسبته 0.41%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 2.56 نقطة، وفي المقابل تراجع الصناعة بواقع 23.56 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 12.60 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35% وصولاً إلى سعر 0.144 دينار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 2.67% وصولاً إلى سعر 0.385 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمن البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27% وصولاً إلى سعر 0.645 دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.54% وصولاً إلى سعر 0.320 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1 مليون دينار سهم.

مؤشر السوق العمانية يتراجع

تراجعت السوق العمانية وسط أداء سلبي لقطاعي الخدمات والمال في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4988.0 نقطة خاسرا بواقع 15.19 نقطة أو ما نسبته 0.30%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 667 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.72% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41%.

وسجل سعر جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.71% وصولاً إلى سعر 0.089 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمن بنسبة 4.00% إلى سعر 0.260 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00% وصولاً إلى سعر 0.024 ريال تلاه سهم سندات بنك صحار 4.5 بنسبة 3.92% وصولاً إلى سعر 0.098 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.1 مليون سهم تلاه سهم أريدو بواقع 786.7 ألف سهم. واحتل جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 818.2 ألف ريال تلاه سهم أريدو بواقع 417 ألف سهم.

تراجع آخر للسوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.27% بضغط من قطاعي الخدمات والمال ليقفل عند مستوى 2209.25 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 2360 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.56% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.32%.

وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.63 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم المعاصرون للمشاريع الاسكانية بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.91 دينار.