"الاتحادية للضرائب" تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات تأخير التسجيل

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لديها بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية إبريل المقبل يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فحسب.. مشيرة إلى أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي.

ودعا سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، للاستفادة من المهلة التي تم منحها من الهيئة وبموافقة مجلس الإدارة مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق وذلك في إطار التعاون والتنسيق لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.

وأكد سعادته ضرورة إسراع قطاعات الأعمال للتسجيل وعدم التأخر عن المهلة المحددة بحد أقصى في الثلاثين من الشهر القادم لتحقيق الالتزام بالإجراءات الضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون.

وقال سعادته: إن سداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الحالي بأثر رجعي يتم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل خلال الأشهر الماضية منذ اليوم الأول لإطلاق عمليات التسجيل الإلكتروني.. مؤكداً أن الهيئة في إطار التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية حرصت على توفير عدد كبير من الأدلة والمعلومات الإرشادية الشاملة والقوانين واللوائح التنفيذية على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى توفير الكتيبات والأفلام التوعوية القصيرة التي توضح لقطاعات الأعمال إجراءات التسجيل وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية الدورية وكافة الإجراءات الأخرى التي تسهل الامتثال الذاتي.

وقال سعادته: إن قطاعات الأعمال أصبح لديها وعي كبير بأهمية النظام الضريبي وضرورة الامتثال للإجراءات الضريبية، مؤكداً أن نجاح النظام مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون كافة الأطراف من الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع.

وذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الأعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم.