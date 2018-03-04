75 ألف شركة ضمن المنطقة الحرة لمطار الشارقة من 150 دولة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

تتمتع إمارة الشارقة بموقع جغرافي مثالي بين الشرق والغرب، ولعبت تاريخياً دوراً بارزاً كميناء بحري يتيح التبادل التجاري بين موانئ الخليج العربي، وفي عصرنا الحاضر، تتميز الشارقة بميناء بحري ومطار دولي بمواصفات حديثة عصرية، بالإضافة لبنية تحتية متطورة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها وجعلها الوجهة المفضلة لدى المستثمرين، وتعتبر الشارقة واحدة من أكبر مراكز الشحن في العالم، وهذا ما جعل منها مركزاً تجارياً رئيساً على مستوى الشرق الأوسط.

وأصبحت الشارقة مقراً لأفضل المناطق الحرة، لما يتوافر لهذه المناطق من بنية تحتية متطورة لكافة الأنشطة التجارية والصناعية، بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وباعتبارها مركزاً لتوزيع البضائع والمنتجات من شتى الدول المنتجة في أسواق الدولة، وفي كافة أرجاء العالم، واحتلت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي موقعاً مهماً كوجهة استثمارية مرغوبة بفضل قدرتها على تلبية كافة المتطلبات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وجعلها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وتتبنى هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية أفضل المعايير الدولية، في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة، حيث يأتي هذا الحرص انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مواصلة جهود التطوير والتحديث والمضي قدماً في كل ما من شأنه دفع مسيرة التقدم بالإمارة، من خلال تطبيق وتفعيل كافة الأفكار المبتكرة والتطويرية، وتحقيق الإنجازات ضمن معايير الجودة والتميز العالمية.

وتعمل في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي نحو 75 ألف شركة من 150 دولة، حيث تستقطب كبريات الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها، لتشكل تكاملاً في نوعية الأنشطة الموجودة بها، كما تعمل إدارة المنطقة على استقطاب استثمارات جديدة من خلال البحث والاستكشاف لمناطق مستثمرين جدد محتملين في مختلف قارات العالم، تنفيذاً لاستراتيجية توسعية تستهدف مراكز الاستثمار ورؤوس الأموال حول العالم.

وقد منحها موقعها الجغرافي الفريد العديد من المميزات، فتحولت إلى صرح تجاري مطل على السواحل الشرقية والغربية لتسهيل عمل المستثمرين، كونها ملاصقة لمطار الشارقة الدولي وعلى بعد دقائق قليلة من مدينتي الشارقة ودبي والموانئ الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلة على الخليج العربي، كما أنها تبعد 120 كلم عن ميناء خورفكان المحاذي للمحيط الهندي.

كما تقدم المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مجموعة من خدمات الدعم منها: إدارة الهندسة والمشاريع التي تقدم باقة من الخدمات الاختيارية والحلول للمستثمرين من خلال التصميم الداخلي، وكذلك إدارة المرافق والخدمات الزراعية والأمن وغيرها من الخدمات التي تساعد على إيجاد بيئة عمل مثالية للشركات العاملة في المنطقتين.