مؤشرات الأحد... الأحمر يلون شاشات أسواق المنطقة

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات اسواق المنطقة، في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.10% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3212.03 نقطة.



بينما سجلت سوق السعودية تراجعاً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7368.85 نقطة بخسائر نسبتها 0.57%.



كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.59% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6767.54 نقطة وسط تباين في أداء قطاعاتها.



وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاع البنوك التجارية، حيث ارتفعت بنسبة 0.49% لتقفل عند مستوى 1380.22 نقطة.



فيما تراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء قطاعاتها إلى مستوى 5003.19 نقطة بخسائر نسبتها 0.17%.



وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.09% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2215.25 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.





السوق الإقفال التغير دبي 3212.03 %0.10 السعودية 7368.85 %0.57 سالب الكويت 6767.54 %0.59 سالب البحرين 1380.22 %0.49 عٌمان 5003.19 %0.17 سالب الأردن 2215.25 %0.09 سالب

ارتفاع طفيف في سوق دبي



ارتفعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3212.03 نقطة بأرباح بلغت بواقع 3.05 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 140.1 مليون سهم بقيمة 125.4 مليون درهم نفذت من خلال 1799 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.31% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.64% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.44% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.98%.

وسجل سعر سهم بنك الاثمار اعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.52% وصولاً إلى سعر 0.490 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.63% وصولاً إلى سعر 0.919 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم تكافل الامارات اعلى نسبة تراجع بواقع 7.04% وصولاً إلى سعر 1.85 درهم تلاه سهم شعاع بنسبة 4.46% وصولاً إلى سعر 1.07 درهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.6 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 21.9 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 72.7 مليون درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 15.6 مليون درهم.

السوق السعودية تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7368.85 نقطة خاسرا بواقع 42.31 نقطة أو ما نسبته 0.57%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 132.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 113 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاعلام على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.94% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، وفي المقابل كان قطاع الخدمات التجارية والمهنية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 3.73% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.50%.

وسجل سعر سهم الأسماك اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 31.75 ريال تلاه سهم ساكو بنسبة 6.30% وصولاً إلى سعر 119.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مشاركة ريت أعلى نسبة تراجع بواقع 5.07% وصولاً إلى سعر 9.18 ريال تلاه سهم التموين بنسبة 4.71% وصولاً إلى سعر 80.70 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 40.5 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 10.7 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 780.4 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 572.3 مليون ريال.



خسائر في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 40.36 نقطة أو ما نسبته 0.59% ليقفل عند مستوى 6767.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 79.8 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 3128 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بواقع 10.9 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 8.3 نقطة، في المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بواقع 13.3 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 9.4 نقطة.

وسجل سعر سهم المدن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.11% وصولاً إلى سعر 39.8 فلس تلاه سهم الاثمار بنسبة 11.38% وصولاً إلى سعر 41.1 فلس، في المقابل سجل سعر سهم الخليجي اعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 18 فلس تلاه سهم وطنية د ق بنسبة 13.04% وصولاً إلى سعر 60 فلس. واحتل سهم الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.3 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 6.7 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 1.3 مليون.

قطاع البنوك التجارية يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاع البنوك التجارية، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1380.22 نقطة رابحا بواقع 6.77 نقطة أو ما نسبته 0.49%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 1267.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.57 نقطة، وفي المقابل تراجع الخدمات بواقع 0.67 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.46 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.44% وصولاً إلى سعر 0.094 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.76% وصولاً إلى سعر 0.138 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.94% وصولاً إلى سعر 1.520 دينار تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.33% وصولاً إلى سعر 0.370 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 384 ألف سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 310 دينار سهم.

السوق العمانية ترتد متراجعة

ارتفعت السوق العمانية وسط أداء إيجابي لقطاعي المال والصناعة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5003.19 نقطة رابحا بواقع 8.6 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نفذت من خلال 673 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.32% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.

وسجل سعر المدينة تكافل اعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.30% وصولاً إلى سعر 0.094 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمن بنسبة 2.88% إلى سعر 0.250 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العمانية القطرية للتأمين اعلى نسبة تراجع بواقع 2.07% وصولاً إلى سعر 0.142 ريال تلاه سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 1.79% وصولاً إلى سعر 0.220 ريال. واحتل سهم سيمبكورب صلالة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.5 مليون سهم تلاه سهم أريدو بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سيمبكورب صلالة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم أريدو بواقع 833.9 ألف سهم.

تراجع طفيف في السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الاردنية بنسبة 0.09% بضغط من قطاعاتها الثلاث ليقفل عند مستوى 2215.25 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون دينار نفذت من خلال 1937 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.20% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02%.

وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.48% وصولاً إلى سعر 1.15 دينار تلاه سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 0.45 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.83% وصولاً إلى سعر 1.18 دينار.