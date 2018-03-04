3 مليارات درهم إيرادات "تعاونية الاتحاد" في 2017

الشارقة 24:

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تحقيق أكبر إيرادات خلال عام 2017، منذ نشأتها حيث تجاوزت قيمة الإيرادات 2.923 مليار درهم.

كشف سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد عن "ارتفاع حقوق المساهمين من 2.150 مليار درهم إلى 2.511 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 19%، بالمقارنة مع عام 2016، مشيراً إلى أن عدد الأسر المساهمة في تعاونية الاتحاد ارتفعت من 28 ألف أسرة إلى 31 ألف أسرة مساهمة بزيادة قدرها 10 % بالمقارنة مع عام 2016، مؤكداً على أن النتائج التي حققتها التعاونية في العام المنصرم تظهر الأداء القوي للتعاونية إلى جانب نمو التشغيل الثابت الذي أدى وزيادة الإيرادات بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مما يعزز من قوة المركز المالي للتعاونية ومن قدراتها على التوسع والتطور.