"اقتصادية الشارقة" تتعاون مع مركز "معاملات لخدمات رجال الأعمال"

خلال توقيع الاتفاقية بين "اقتصادية الشارقة" ومركز "معاملات لخدمات رجال الأعمال"

الشارقة 24:



وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومركز "معاملات لخدمات رجال الأعمال"، اتفاقية تعاون بهدف توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة "أعمال"، مثل الموافقة المبدئية وحفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد، وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة وحجز موعد التقييم الفني.



تأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر.



وقع اتفاقية التعاون، في مقر اقتصادية الشارقة، كل من سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والدكتور جمال البح مدير عام مركز معاملات لخدمات رجال الأعمال، بحضور عدد من المسؤولين في الدائرة.



وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، إن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، وتوفر المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية.. معرباً عن سعادته بالتشارك مع مركز "معاملات" الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة ومساهم فعال في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين.