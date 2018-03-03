تحذيرات من حرب تجارية بعد قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب

الشارقة 24 – وكالات:



عبر روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن قلقه يوم الجمعة، بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، وهو تدخل نادر للغاية في السياسة التجارية للولايات المتحدة العضو في المنظمة.



وقال أزيفيدو في بيان مقتضب أصدرته المنظمة "تشعر المنظمة بقلق واضح إزاء الإعلان عن خطط أميركية لفرض تعرفات جمركية على الصلب والألمنيوم، احتمال التصعيد حقيقي، مثلما رأينا من ردود الفعل الأولية للآخرين".



وأضاف أن نشوب "حرب تجارية ليس في مصلحة أحد، منظمة التجارة العالمية ستتابع الوضع بشكل وثيق للغاية".



وتحدث ترامب بلهجة تحدي يوم الجمعة، قائلاً إن الحروب التجارية مفيدة ومن السهل كسبها، بعد أن أثارت خطته لفرض تعرفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم المستورد، موجة انتقادات عالمية وهبوطاً في أسواق الأسهم.



من جهته، حذر صندوق النقد الدولي، من أن قيوداً أميركية على استيراد الصلب والألمنيوم ستتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأميركي، وحث واشنطن وشركاءها التجاريين على تسوية خلافاتهما بشأن التجارة.



وقال الصندوق في بيان مقتضب "قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأميركي من المرجح أن تتسبب في أضرار ليس فقط خارج الولايات المتحدة، بل أيضاً للاقتصاد الأميركي نفسه بما في ذلك الصناعات التحويلية والتشييد، وهما مستخدمان رئيسيان للألمنيوم والصلب".



وقال البيان إن صندوق النقد يحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معاً بطريقة بناءة لتقليل الحواجز التجارية وتسوية الخلافات بشأن التجارة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة.



من جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك على 3 محاور لمواجهة الرسوم التي قرر ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألمنيوم.



وتشمل المحاور الأوروبية اتخاذ إجراءات مضادة للرد على الإدارة الأميركية، واتخاذ إجراءات وقائية لمنع زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألمنيوم، ثم اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية الخلاف.



وقال ألكسندر فينترشتاين المتحدث باسم المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن "لدى المفوضية إجراءات مضادة جاهزة للرد على الولايات المتحدة"، مضيفاً أن كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية سيناقشون الملف يوم الأربعاء المقبل.



من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن كل الخيارات مطروحة على المائدة، لرد الاتحاد الأوروبي على الرسوم التي قررت إدارة ترامب فرضها على واردات الصلب والألمنيوم.



وأضاف أنه سيجري اتصالات مع نظيريه في ألمانيا وبريطانيا لمناقشة الردود المحتملة بما في ذلك تقديم شكوى إلى منظمة التجارة الأميركية، أو فرض إجراءات مضادة على الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.



وأضاف الوزير الفرنسي أن قطاعي الصلب والألمنيوم كانا يواجهان ممارسات تجارية غير عادلة من جانب عدد من الدول، بما في ذلك الدعم الحكومي والإغراق، لكن لا يمكن مطالبة أوروبا بدفع ثمن هذه الممارسات.



كما انتقدت ألمانيا والصين، إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الصلب والألمنيوم في محاولة لحماية الصناعة في الولايات المتحدة.



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين: "إذا حذت جميع الدول حذو الولايات المتحدة، فإن هذا سيترتب عليه عواقب وخيمة على التجارة الدولية دون شك".



وأضافت المتحدثة أنه يتعين على الولايات المتحدة التركيز على تقديم "إسهامات إيجابية" للتجارة العالمية.



وقُوبل إعلان ترامب أيضاً بإدانة فورية من ألمانيا ودول كثيرة، بينما هددت كندا المجاورة بفرض رسوم جمركية خاصة بها.