"الاقتصاد" تنظم فعالية اليوم الخليجي الـ 13 لحماية المستهلك

الشارقة 24 – وام:

تحت شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك"، نظمت وزارة الاقتصاد اليوم الخميس، في فندق ماريوت الجداف بدبي، حفلاً لإطلاق فعاليات اليوم الخليجي الـ 13 لحماية المستهلك، والذي يوافق الأول من مارس من كل عام، بناء على توصيات لجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتفل به الدول الخليجية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز حماية ورضى المستهلكين.

شارك في الحفل، عدد من المسؤولين من جهات حكومية وتعاونية وخاصة، وذلك لإلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المستهلك مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن.

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة خلال الحفل، إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هدف مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي فهو المحور والأساس في المساعي المبذولة لتطوير منظومة الرقابة والمنافسة والأطر التنظيمية والتشريعية للأسواق وأنشطة الأعمال، مشيراً إلى أن اليوم الخليجي هو محطة سنوية مهمة تسهم في تبادل الخبرات واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حماية المستهلك واتباع أفضل المعايير التي تضمن بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد النعيمي، أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد المستمدة من مرتكزات رؤية الإمارات 2021، وأن الدولة وضعت في هذا الصدد إطاراً تشريعياً رائداً لحماية المستهلك يتمثل بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 وتعديله لعام 2011، بهدف ردع المخالفين لضمان أعلى سوية من حماية المستهلك ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال.