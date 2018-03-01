الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

اختلف أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة، الخميس، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.08% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3208.98 نقطة. كما سجلت سوق السعودية تراجعاً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7411.16 نقطة بخسائر نسبتها 0.10%. بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.50% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6807.80 نقطة وسط تباين في أداء قطاعاتها.

كما ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعات البنوك والفنادق والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.26% لتقفل عند مستوى 1373.45 نقطة. وارتفعت السوق العمانية وسط دعم من كافة قطاعاتها إلى مستوى 5011.79 نقطة بأرباح نسبتها 0.17%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2217.34 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير دبي 3208.98 1.08 % سالب السعودية 7411.16 0.10 % سالب الكويت 6807.90 0.50 % البحرين 1373.45 0.26 % عٌمان 5011.79 0.17 % الأردن 2217.34 0.11 % سالب

مؤشر أحمر في سوق دبي

تراجعت تعاملات سوق دبي، اليوم، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في ظل تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3208.98 نقطة بخسائر بلغت بواقع 35.14 نقطة أو ما نسبته 1.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99.4 مليون سهم بقيمة 144.9 مليون درهم نفذت من خلال 2226 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 0.67% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.57% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 4.38% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.52%.

وسجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.72% وصولاً إلى سعر 0.390 دولار تلاه سهم Orascom Constructions بنسبة 2.63% وصولاً إلى سعر 7.80 دولار، وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 7.59% وصولاً إلى سعر 5.60 درهم تلاه سهم تبريد بنسبة2.79% وصولاً إلى سعر 1.74 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.2 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 14.2 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 31.4 مليون درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 9.8 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل التراجع

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7411.16 نقطة خاسراً بواقع 7.64 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 168.7 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 110 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.13% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.66%، وفي المقابل كان قطاع الخدمات التجارية والمهنية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.36% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%.

وسجل سعر سهم إكسترا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.84% وصولاً إلى سعر 61.60 ريال تلاه سهم سيسكو بنسبة 4.42% وصولاً إلى سعر 13.48 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة تراجع بواقع 3.49% وصولاً إلى سعر 8.30 ريال تلاه سهم سايكو بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 18.86 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 48.8 مليون سهم تلاه سهم الطيار بحجم 28.5 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 960.5 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 888.5 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية العام يرتفع

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة، اليوم، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 35.07 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليقفل عند مستوى 6807.9 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 81.3 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون دينار نفذت من خلال 3309 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بواقع 31.6 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 6.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاع اتصالات بواقع 15.5 نقطة تلاه قطاع مواد اساسية بواقع 14.8 نقطة.

وسجل سعر سهم الرابطة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.23% وصولاً إلى سعر 111 فلساً تلاه سهم مراكز بنسبة 10.34% وصولاً إلى سعر 32 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم المدن أعلى نسبة تراجع بواقع 10.8% وصولاً إلى سعر 35.5 فلس تلاه سهم إنوفيست بنسبة 6.04% وصولاً إلى سعر 70 فلساً. واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.7 مليون سهم تلاه سهم الرابطة بواقع 6.8 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.4 مليون دينار تلاه سهم لوجستيك بواقع 1.1 مليون.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة، اليوم، بدعم من قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1373.45 نقطة رابحاً بواقع 3.55 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.10 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.40 نقطة، وفي المقابل تراجع التأمين بواقع 39.06 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.130 دولار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المجموعة العربية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.78% وصولاً إلى سعر 0.415 دولار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 2.74% وصولاً إلى سعر 0.710 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.4 مليون سهم.

أرباح في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة، اليوم، وسط أداء إيجابي لكافة قطاعاتها في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5011.79 نقطة رابحاً بواقع 8.41 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 820 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.42% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10%.

وسجل سعر تأجير للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.126 ريال تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 4.14% إلى سعر 0.176 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 1.950 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بنسبة 2.15% وصولاً إلى سعر 0.091 ريال. واحتل سهم الأسماك العمانية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل أريدو المركز الأول بقيم التداولات بواقع 573 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 570.5 ألف سهم.

تراجع مؤشر السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، اليوم، بنسبة 0.11% بضغط من قطاعاتها الـ 3 ليقفل عند مستوى 2217.34 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار نفذت من خلال 2378 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الـ 3 بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.18% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم "المعاصرون للمشاريع الإسكانية" أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.59% وصولاً إلى سعر 0.97 دينار تلاه سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 4.87% وصولاً إلى سعر 0.43 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 1.00 دينار تلاه سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بنسبة 4.19% وصولاً إلى سعر 1.60 دينار.