وزارة الطاقة والصناعة تطلق فعالية "حي الابتكار"

الشارقة 24:

في آخر أيام شهر الإمارات للابتكار، نظمت وزارة الطاقة والصناعة فعالية "حي الابتكار" التي اختيرت كإحدى الفعاليات الرئيسية في إمارة دبي خلال شهر الإمارات للابتكار وذلك حسب تقييم مركز محمد بن راشد للابتكار.

ويمثل حي الابتكار نمطاً جديداً ومعاصراً لأحياء ابتكارية استحدثت عالمياً بعناصرها الأساسية لخلق بيئة عمل وعيش جاذبة للابتكار في حيز جغرافي واحد متنوع ومحفز للابتكار، يصل إليه كل فئات المجتمع بسهولة، ومن أهم مواصفات الحي الابتكاري هي توفر الترابط بين التعليم والتكنولوجيا والفنون وإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها تتسم بالتطور الاقتصادي وجودة الحياة في حيز بسيط ومميز.



وكان لزوار حي الابتكار تجربة مرحة ومفيدة من خلال العديد من الفعاليات الخارجية والداخلية، ففي الفعاليات الخارجية تم تنفيذ نموذج لمنزل مستدام يضم العديد من معايير البناء الأخضر كاختيار مواد البناء المستدامة والتي تساعد في رفع كفاءة الاستهلاك، وتركيب معدات وتقنيات تساهم في ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وإجراءات في إدارة المياه النظيفة وإعادة استخدام المياه الرمادية كجزء من إجراءات تقليل النفايات وإعادة استخدامها أو تدويرها، كما تم التركيز على أن سلوك الفرد في اختيار نوعية السيارة يساهم في الاستدامة حيث أن استخدام السيارات الكهربائية له دور واضح في تقليل الانبعاثات من قطاع النقل.

وفي حي الابتكار أيضاً التقى الزوار بإحدى بمؤسسات حاضنات الأعمال وأصحاب المشاريع الابتكارية من الشباب، حيث تم تخصيص جزء من الحي لاستعراض الأفكار الابتكارية التي حولها أصحابها لمشاريع صغيرة ومتوسطة ترتقي للعالمية من خلال التطوير والدعم، وفي ذات السياق أقيم خلال اليوم الأول من حي الابتكار تكريم المشاركين في جائزة الابتكار لوزارة الطاقة والصناعة EWx2071 للشركاء والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي وسيتم اختتام الدورة الأولى منها في الربع الأول من 2018، وذلك بعد اجتياز المشاركين مرحلتين من مراحل الجائزة، كما سيتم تكريم الفائزين في جائزة الابتكار الداخلية لموظفي الوزارة في دورتها الثانية مع إعطاء فرصة لهم في عرض مشاريعهم ونقل المعرفة للجمهور.



وقد جمع حي الابتكار أصحاب الخبرة وفئة الشباب المبتكرين، وتم في اليوم الأول في الحي إقامة النسخة الثالثة من حديث الابتكار، والذي يعتبر منصة لعرض خبرات في مجالات الطاقة وغيرها، مما يثري نقاش تخصصي مبتكر، حيث استضاف الحي عدداً من الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة، حيث شارك كل من شراع لمسرعات الأعمال في الشارقة وهي المعنية بتبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسكوت ديفيد صاحب مشروع ابتكاري في الطاقة الشمسية، والمبتكر الإماراتي طالب الهنائي، والبروفيسور وتجون كيم من جامعة "kaist" بكوريا، واستكمل الحي مهمته بنقل المعرفة والابتكار في اليوم الثاني من خلال منتدى الإمارات للبحوث والتطوير والابتكار في دورته الثانية، والجدير بالذكر بأن المنتدى يضم نخبة من البحوث الابتكارية في مجال الطاقة والمياه والصناعة والتي قدمها خبراء وباحثين وطلبة متميزين، بجانب التركيز على كيفية اخراج البحوث من حيز المختبرات والنظريات الافتراضية إلى واقع ملموس يخدم تحديات المستقبل في الطاقة والمياه والصناعة.