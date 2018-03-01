2.688 تريليون درهم أصول البنوك شاملة القبولات المصرفية خلال يناير2018

الشارقة 24 – وام:

بلغ إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية 2.688 ترييليون درهم خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع 2.695 تريليون درهم في شهر ديسمبر 2017، وذلك وفقاً للبيانات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي الخميس .

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي الذي قدمته البنوك إلى نحو 1.588 تريليون درهم في شهر يناير بنمو نسبته 0.5% بالمقارنة مع 1.581 تريليون تقريباً في شهر ديسمبر.

وعلى جانب الودائع فقد انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 5.2 مليار درهم .

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد ن1 ارتفع بنسبة 1.1% من 492.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2017 إلى 498 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2018.

وارتفع عرض النقد ن2 بنسبة 0.1 %من 1.276.2 تريليون مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2017 إلى 1.277.2 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2018.

وانخفض عرض النقد ن3 بنسبة 0.4 %من 1.487.1 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2017 إلى 1.481 تريليون درهم تقريبا في نهاية شهر يناير 2018.