الأحمر والأخضر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة، الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.29% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3244.12 نقطة. كما سجلت سوق السعودية تراجعاً ملحوظاً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7418.80 نقطة بخسائر نسبتها 0.63%. بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6772.83 نقطة وسط تباين في أداء قطاعاتها. كما ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعات التأمين والبنوك والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.30% لتقفل عند مستوى 1369.90 نقطة. وارتفعت السوق العمانية وسط دعم من كافة قطاعاتها إلى مستوى 5003.37 نقطة بأرباح نسبتها 0.20%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.47% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2219.67 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات.

سوق دبي تعمق خسائرها لتتراجع بنسبة 1.29%

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3244.12 نقطة بخسائر بلغت بواقع 42.36 نقطة أو ما نسبته 1.29%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 233.7 مليون سهم بقيمة 340.1 مليون درهم نفذت من خلال 3699 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 0.64% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.63% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%.

وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.74% وصولاً إلى سعر 1.11 درهم تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 2.64% وصولاً إلى سعر 0.350 درهم، وسجل سعر سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 2.43 درهم تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة6.35% وصولاً إلى سعر 0.428 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 89.2 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 69.4 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 96.1 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 25.1 مليون درهم.





محطة حمراء أخرى في السوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7418.80 نقطة خاسراً بواقع 46.67 نقطة أو ما نسبته 0.63%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 137 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 109 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.16% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.88%، وفي المقابل كان قطاع الخدمات التجارية والمهنية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.60% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 1.56%.

وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 18.20 ريال تلاه سهم المصافي بنسبة 3.88% وصولاً إلى سعر 35.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.96% وصولاً إلى سعر 66.00 ريال تلاه سهم صادرات بنسبة 3.05% وصولاً إلى سعر 258.0 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 25.4 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 18.5 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 505 ملايين ريال تلاه سهم سابك بواقع 503.9 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.53 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 6772.83 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 67.1 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 2676 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بواقع 20.2 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 10.8 نقطة، في المقابل تراجع قطاع صناعية بواقع 19.4 نقطة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بواقع 4.0 نقطة.

وسجل سعر سهم آبار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.88% وصولاً إلى سعر 77.8 فلس تلاه سهم وطنية د ق بنسبة 18.76% وصولاً إلى سعر 69 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم عمار أعلى نسبة تراجع بواقع 15.27% وصولاً إلى سعر 40.5 فلس تلاه سهم مراكز بنسبة 13.43% وصولاً إلى سعر 29 فلساً. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.1 مليون سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 6.9 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 1.5 مليون دينار.





السوق البحرينية ترتد مرتفعة

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعات التأمين والبنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1369.9 نقطة رابحاً بواقع 4.09 نقطة أو ما نسبته 0.30%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة 491.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 45.14 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 16.64 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.95 نقطة، وفي المقابل تراجع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.74% وصولاً إلى سعر 0.428 درهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 2.82% وصولاً إلى سعر 0.730 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 14.29% وصولاً إلى سعر 0.120 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 4.32% وصولاً إلى سعر 0.133 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 545 ألف سهم.





أرباح في السوق العمانية





ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم وسط أداء إيجابي لكافة قطاعاتها في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5003.37 نقطة رابحاً بواقع 10.22 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 877 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.61%تلاه القطاع المالي بنسبة 0.26% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وسجل سعر الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.38% وصولاً إلى سعر 0.035 ريال تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 4.72% إلى سعر 0.111 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صكوك ميثاق الاصدار 1 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.31% وصولاً إلى سعر 1.000 ريال تلاه سهم المطاحن العمانية بنسبة 3.05% وصولاً إلى سعر 0.764 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 2مليون سهم. واحتل أريدو المركز الأول بقيم التداولات بواقع 602 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 322.5 ألف سهم.





قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق الأردنية





تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.47% بضغط من قطاعي المال والخدمات ليقفل عند مستوى 2219.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار نفذت من خلال 2950 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.13% وفي المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.82% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.56%.