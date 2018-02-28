اقتصادية الشارقة تكرم الفائزين بجائزة "من الفكر إلى الابتكار"

الشارقة 24:

قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتكريم الفائزين الثلاثة بجائزة "من الفكر إلى الابتكار" في دورتها الثانية، بالتعاون مع جامعة الشارقة، والتي هدفت في المقام الأول إلى ربط الجامعة بالمجتمع الصناعي، وتنمية المهارات الطلابية، ودعم الابتكارات في الشارقة، وتبني أفضل الممارسات العلمية والتحفيزية في ربط طلبة الجامعات بسوق العمل من خلال جهود المؤسسات الحكومية بوضع الاستراتيجيات وربط شركاء التنمية الاقتصادية بأهداف المجتمع وباحتياجات بيئة الأعمال.

من جهته، أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، دعم وشراكة الدائرة لأبنائها الطلبة، ورعاية مشاريعهم المبتكرة، وربط الجانب الأكاديمي العلمي مع الجانب الصناعي في إمارة الشارقة، وجعلها مبادرة سنوية، لدعم اقتصاد المعرفة في الإمارة.

وأكد أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال بين صفوف الشباب الإماراتي وهم على مقاعد الدراسة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وتحفيز الطلاب على تقديم مشاريع مبتكرة ورائدة من نوعها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع للمساهمة في بناء صرح اقتصادي واجتماعي قوي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال السعي الدائم إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للشباب والمبدعين على البحث والتطوير والابتكار والريادة في كافة القطاعات.

وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في الدائرة "إننا في دائرة التنمية الاقتصادية وبدعم من سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة حريصون كل الحرص على دعم المبتكرين والمبدعين من الشباب وتشجيعهم على تنفيذ مشاريعهم المبتكرة وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم للمساهمة بفاعلية في خدمة وطنهم وتقديم كل التسهيلات والإمكانيات المادية والمعنوية لهم لتنفيذ هذه المشاريع الريادية على أرض الواقع".

ولفتت السويدي الى أن الدائرة تسعى من خلال هذه الجائزة إلى جعل الابتكار أسلوب حياة ومنهاج عمل لدى الشباب الإماراتي لأهميته الكبرى في بناء اقتصاد مستدام ومتطور ومتفوق محلياً وإقليمياً وعالمياً وذلك تنفيذاً لرؤية قيادتنا الحكيمة التي تولي موضوع الابتكار ودعم الشباب أولوية مطلقة، وهو ما نسعى إلى ترجمته على أرض الواقع من خلال المشاريع العديدة التي نطلقها ومن ضمنها هذه الجائزة.

وقد حصد مشروع "حزام متعدد الحساسات لقياس حالة الصرع" المركز الأول وقدمته الطالبات زينة بسام، وفاطمة التوبلاني وميثاء المهيري وهو عبارة عن حزام لكشف حالة الصرع قبل حدوثها بوقت قصير، بينما حصل على المركز الثاني مشروع نظام آلي ذكي لمواقف السيارات الخاص بذوي الإعاقة، وقدم هذا المشروع كل من كوثر الحمادي وفاطمة الشامسي، وجاء في المركز الثالث مشروع استخدام الوقود النووي المستهلك لإطلاق المركبات الفضائية وقدمه كل من أسامة عثمان محمد، ومحمد حمدي، وشادي تمسماني وتضمن المشروع تصميم محرك الدفع النفاث الفضائي الذي يعمل على أساس النشاط الإشعاعي للوقود النووي المستهلك حيث أن الوقود المستهلك سوف يوفر النشاط الإشعاعي لإنتاج ما يكفي من الجسيمات المشحونة التي تُدفع من قبل المحرك النفاث.