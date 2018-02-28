"الاقتصاد" تطلق برنامج أتمتة المركز الدولي لبراءات الاختراع

الشارقة 24:

بحضور ومشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أطلقت وزارة الاقتصاد، الأربعاء، خلال فعالية موسعة في إطار مبادراتها لشهر الإمارات للابتكار 2018، البرنامج الإلكتروني لأتمتة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في الدولة، الذي تم تطويره بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية "الكيبو"، وبدعم من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

حضر الفعالية معالي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، كما حضرها سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي.



فيما حضرها من الجانب الكوري سعادة ينمو سونغ مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية، وعدد من مسؤولي وموظفي المكتب.

وشارك في الفعالية أيضاً سعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بالوزارة، وسعادة عبد الله الفن، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، وسعادة يوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وخلفان السويدي، مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة، والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب مجموعة من رواد الأعمال وطلبة الجامعات المتدربين في مجال براءات الاختراع.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة افتتاح حفل إطلاق برنامج أتمتة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، أن المركز منذ تدشينه في أكتوبر من عام 2016، مثل نقلة نوعية في منظومة الملكية الفكرية بالدولة، وأثبت أهميته في التأسيس لبيئة أكثر تحفيزاً للمبتكرين وأكثر تشجيعاً على الإبداع والاختراع.

وأثنى معاليه على جهود التعاون بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص داخل الدولة، وكذلك مع الشركاء الخارجيين، وفي مقدمتهم المكتب الكوري للملكية الفكرية، لمساهماتهم في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للملكية الفكرية في دولة الإمارات.



وأوضح معالي الوزير المنصوري القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً للنهوض بقطاع الملكية الفكرية لأنه يعنى بأفكار الإنسان وملكاته الإبداعية، ويدفع المسيرة نحو تحقيق مكانة مرموقة للإمارات كمركز عالمي للابتكار، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في تطوير هذا القطاع فكانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتبنت سياسات وتشريعات داعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابع معاليه بأن وزارة الاقتصاد عملت منذ تأسيس المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع على تبني أفضل الممارسات والاستفادة من أفضل الخبرات الدولية لتطوير بنيته التحتية والإلكترونية وفق خطة استراتيجية ترمي إلى الارتقاء بدوره في رفع قدرات الملكية الفكرية والابتكار، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً، مشيراً إلى أن إطلاق النظام الجديد لبرنامج المركز اليوم يمثل خطوة إضافية قيمة في هذا المسار التنموي المهم.



وأكد معاليه أن الوزارة ستمضي في دعم المركز ليكون نواة فاعلة لبناء مستقبل واعد بمزيد من الإبداع والمعرفة والتقدم للطاقات البشرية المواطنة، ومحفزاً لها على مزيد من الابتكار والاختراع لتحويل الأفكار الخلاقة إلى منتجات وخدمات وتقنيات تعود بالازدهار على دولة الإمارات، كما أنها ستعزز دوره في تشجيع الشباب على فهم تطبيقات الملكية الفكرية والمشاركة فيها بفاعلية، بحيث يمثل المركز رافداً مهماً لمناخ الابتكار ومعززاً للاقتصاد وبيئة الأعمال والتنوع الاقتصادي والاستدامة والتنافسية في مختلف القطاعات الحيوية.



من جانبه، قال سعادة ينمو سونغ مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية "الكيبو"، إن العالم يمر الآن بتحول نموذجي في الأعمال التجارية مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي، وإن الأفكار الجديدة يجري توظيفها تجارياً بسرعة باستخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يجعل الملكية الفكرية أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن كوريا وضعت سياسات وتشريعات راسخة للملكية الفكرية لتكون أحد محركات التنمية فيها، وتابعت تطورها لتصبح واحدة من أكبر خمس دول رائدة في هذا القطاع.



مذكرات تفاهم مستقبلية مع كوريا لتطوير عمل المركز خلال المرحلة المقبلة

وفي اجتماع ثنائي على هامش الفعالية، بحثت وزارة الاقتصاد مع المكتب الكوري للملكية الفكرية "الكيبو" خطوات التعاون الثنائي ومراحل التنسيق المستقبلية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، من خلال التطويرات المرتقبة على أنظمة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع.

ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بحضور سعادة الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، فيما ترأسه عن الجانب الكوري سعادة ينمو سونغ مفوض المكتب الكوري.