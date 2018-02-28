"الاقتصاد" تنظم اجتماع طاولة مستديرة مع الوفد التجاري المكسيكي

الشارقة 24:

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماع طاولة مستديرة مع الوفد التجاري المكسيكي، برئاسة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة روجيليو جارزا وكيل وزارة التجارة والصناعة في المكسيك، وبحضور سعادة فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، إلى جانب نخبة من ممثلي جهات حكومية ومن القطاع الخاص من البلدين.

ناقش الاجتماع، الذي عقد على هامش فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، بفندق أتلانتس النخلة بدبي، المحاور الحيوية لتعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، بالتركيز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، وخدمات التكنولوجيا المالية المعروفة بمصطلح "فينتك".

شارك في الاجتماع من وزارة الاقتصاد سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في الوزارة، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من ممثلي جهات اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص، فيما ضم الوفد التجاري المكسيكي المشارك في الاجتماع باولو كارينو كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بروميكسيكو"، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

قال سعادة عبد الله آل صالح، إن دولتي الإمارات والمكسيك يرتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، وقد شهدت الفترة الماضية حراكاً واسعاً من الجانبين لتعزيز أطر التعاون المشترك خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بموقع جغرافي استراتيجي مرتبط بعدد من الأسواق الواعدة وهو ما يعزز من أهمية تطوير قنوات التعاون المشترك.

وتابع آل صالح أن هناك إمكانات كبيرة لتنشيط حركة التجارة الخارجية بين الجانبين وتنويع سلة التبادل التجاري، في ضوء الجهود الحالية لتوسيع أفاق التعاون المشترك في مجالات المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما سينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً.

ومن جانبه، أكد سعادة روجيليو جارزا وكيل وزارة التجارة والصناعة في المكسيك، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن بلاده تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريك استراتيجي في المنطقة.

وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذها الجانبان خلال المرحلة الماضية، التي تمهد لمرحلة أكثر نشاطاً من التعاون المشترك، خاصة وأن البدلين يتمتعان بثقل اقتصادي كبير في منطقتيهما، ويتمتعان بسهولة للنفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة.

وأوضح أن المكسيك أكبر دولة من بين دول أميركا اللاتينية التي تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق الواعدة، وهو ما يفتح أفاقاً أوسع لتطوير شراكات اقتصادية وتجارية مع الإمارات التي تشكل بوابة للنفاذ إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق أسيا وشمال إفريقيا.

وبدوره، استعرض باولو كارينو كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بروميكسيكو" عدداً من القطاعات التي تطرح فرصاً واسعة للتعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وتكثيف تبادل الزيارات في كلا الاتجاهين للاطلاع بشكل أكبر على الجوانب المطروحة للتعاون التسهيلات المتاحة أمام المستثمرين.

كما استعرض خلال الاجتماع، سعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ما يطرحه مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج من منصة لخدمة الاستثمارات الإماراتية بالخارج وتعزيز دخولها في أسواق جديدة، مؤكداً على أهمية السوق اللاتيني، وتحديداً دولة المكسيك، والتي تمتع بمعدلات نمو عالية وتطرح العديد من الفرص الاستثمارية.