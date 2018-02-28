صفقات عسكرية بـ 878.3 مليون درهم في "يومكس" و "سيمتكس" 2018

الشارقة 24:

بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمتها القوات المسلحة في معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2018" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2018" اللذين اختتما أعمالهما، أمس الثلاثاء، 878.371 مليون درهم.

وقال الرائد طيار سعيد محمد اليماحي المتحدث الرسمي باسم المعرضين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس الثلاثاء: "إن القوات المسلحة وقعت 10 صفقات مع الشركات المحلية والدولية المتخصصة خلال اليوم الثالث والأخير للمعرض بقيمة إجمالية بلغت 294.225 مليون درهم".

وأوضح أن القوات المسلحة تعاقدت مع شركة أبوظبي الوطنية للأنظمة الذاتية الإماراتية لتجديد عقد المساندة الفنية والدعم الفني لأنظمة طائرات بدون طيار السبر لمدة 24 شهراً، مقابل 70 مليوناً و673 ألفاً و600 درهم ولشراء قطع غيار لأنظمة طائرات بدون طيار السبر مقابل 34 مليوناً و626 ألفاً و560 درهماً.

وأضاف: "أنه تم التوقيع على صفقتين مع شركة " دينيل ديناميكس"، لزيادة المخصص المالي لتقديم المساندة الفنية لأنظمة الطائرات بدون طيار السيكر /SEEKER 2/ وذلك مقابل 14 مليوناً و720 ألف درهم في الصفقة الأولى، و11 مليوناً و40 ألف درهم في الصفقة الثانية".

وأشار إلى أنه تم إبرام عقد مع شركة سي آي إي ماريتايم الشرق الأوسط بقيمة 130 مليوناً و391 ألفاً و500 درهم لشراء وتركيب معدات مشبه الطيران لطائرة بلاك هوك ومشبه لطائرة بيل ومع شركة "ترست إنترناشيونال" الإماراتية لصيانة وتصليح أنظمة طائرات النانو بقيمة 122 ألفاً و153 درهماً.

وقال إن القوات المسلحة وقعت صفقة مع الشركة السويسرية "إينوفيكس" للمحاكاة والتدريب المحدودة بقيمة 4 ملايين و285 ألفاً و317 درهماً، لتوفير خبراء لتقديم المساندة والدعم الفني والتدريبي لتشغيل وصيانة مشبهات آلية بي ام بي 3، وصفقة أخرى بقيمة 719 ألف درهم مع شركة كومبيوتر آند باور تكنولوجي الإماراتية لشراء نظام تدريب تشبيهي لأجهزة تفتيش الأمتعة والحقائب مع مكملاته.

وأضاف أن القوات المسلحة تعاقدت مع شركة جي إس سي آر بي سي الروسية لشراء وتوريد مشبه صواريخ الإيجلا بموجب صفقة وصلت قيمتها إلى 5 ملايين و640 ألفاً و695 درهماً، كما تعاقدت مع شركة إنسيتو الأميركية لشراء 4 طائرات مسيرة نوع انتجريتر بقيمة 22 مليوناً و6 آلاف و400 درهم.