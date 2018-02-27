الأحمر يلون بورصات المنطقة باستثناء "الكويتية" و"العمانية"

الشارقة 24:

اختلف أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة، الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 0.61% وسط تراجع في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3286.48 نقطة. كما سجلت سوق السعودية تراجعاً طفيفاً وسط تباين في أداء قطاعاتها لتصل لمستوى 7465.47 نقطة بخسائر نسبتها 0.09%. بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6770.30 نقطة وسط تباين في أداء قطاعاتها. وفي المقابل تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعات التأمين والبنوك والاستثمار، حيث تراجعت بنسبة 0.36% لتقفل عند مستوى 1365.81 نقطة. فيما ارتفعت السوق العمانية وسط دعم من قطاع الصناعة إلى مستوى 4993.16 نقطة بأرباح نسبتها 0.16%. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.45% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2230.09 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير دبي 3286.48 %0.61 سالب السعودية 7465.47 %0.09 سالب الكويت 6770.30 %0.20 البحرين 1365.81 %0.36 سالب عٌمان 4993.16 %0.16 الأردن 2230.09 %0.45 سالب

خسائر في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3286.48 نقطة بخسائر بلغت بواقع 20.05 نقطة أو ما نسبته 0.61%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 196.8 مليون سهم بقيمة 292.3 مليون درهم نفذت من خلال 2917 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.05% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بواقع 1.72% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.53%.

وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.30% وصولاً إلى سعر 0.457 درهم تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 2.05% وصولاً إلى سعر 1.99 درهم، وسجل سعر سهم بنك الاثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.448 درهم تلاه سهم شركة ماركة بنسبة 7.01% وصولاً إلى سعر 0.531 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 62.8 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الاسلامي بواقع 49.8 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 59.8 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 27.7 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7465.47 نقطة خاسراً بواقع 6.43 نقطة أو ما نسبته 0.09%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 110 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الطاقة وقطاع الخدمات التجارية والمهنية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.12% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار والتمويل على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.17% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.45%.

وسجل سعر سهم التصنيع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 17.80 ريال تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 9.90% وصولاً إلى سعر 25.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عسير أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 11.16 ريال تلاه سهم التعاونية بنسبة 4.75% وصولاً إلى سعر 68.60 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 16 مليون سهم تلاه سهم التصنيع بحجم 10.2 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 319.3 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 305.5 مليون ريال.

السوق الكويتية تستأنف تداولاتها بمؤشر أخضر

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 13.76 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 6770.3 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 78.3 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار نفذت من خلال 3239 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بواقع 12.3 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 9.1 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تأمين بواقع 10.1 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 9.9 نقطة.

وسجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 672 فلس تلاه سهم أجيال بنسبة 12.06% وصولاً إلى سعر 158 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم الاثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 15.91% وصولاً إلى سعر 33.3 فلس تلاه سهم وربة ت بنسبة 13.71% وصولاً إلى سعر 56 فلساً. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.6 مليون سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 10.2 مليون سهم. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 1.9 مليون.

محطة حمراء في السوق البحرينية