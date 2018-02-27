اقتصادية الشارقة تحقق الميزة التنافسية من خلال أفضل الممارسات

الشارقة 24:

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلسلة من المقارنات المعيارية خلال عام 2017، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل.

وقال سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، نعمل ونسعى بشكل دائم على تطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات.

وأكد سعادته على أن تبادل الزيارات تأتي في إطار الحرص على تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، ومنظومة العمل المشترك، لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات، للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

ومن جهتها أكدت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الزيارات لهذه الدوائر والهيئات ضمن خطة المقارنة المعيارية، وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع الدائرة كما وتتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً بالإضافة إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.